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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
В Steam началась раздача культовой Mafia The City of Lost Heaven
По случаю её десятилетия.
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Несколько дней назад 2K Games пообещала, что в честь двадцатилетия Mafia The City of Lost Heaven устроит раздачу данного легендарного проекта в Steam. Сегодня этот знаменательный день настал, и все желающие смогут навсегда добавить бессмертную классику на свою учётную запись. Акция продлится вплоть до вечера 5 сентября, так что времени на принятие решения предостаточно.

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Примечательно, что предложение активно и в российском регионе: опция получения подарочной версии Mafia The City of Lost Heaven доступна и без активации VPN из «несанкционного» региона.

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Неизвестно, ошибка это или намеренное решение издателя, но на всякий случай отметим, что даже если опция получения подарка исчезнет в российском регионе, то данная «проблема» легко решается с помощью любого бесплатного браузерного VPN-сервиса и входом в свою учётную запись Steam посредством того же самого браузера. Чтобы забирать подарки, входить непосредственно в приложение Steam не требуется.

#2k games #mafia
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Test Test
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il-nul il-nul
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yudovich
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Только что забрал, без vpn. Правда не пойму зачем.
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Tant-Ogly
20:04
ахаха ого писюнка большая
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