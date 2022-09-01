Несколько дней назад 2K Games пообещала, что в честь двадцатилетия Mafia The City of Lost Heaven устроит раздачу данного легендарного проекта в Steam. Сегодня этот знаменательный день настал, и все желающие смогут навсегда добавить бессмертную классику на свою учётную запись. Акция продлится вплоть до вечера 5 сентября, так что времени на принятие решения предостаточно.
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Примечательно, что предложение активно и в российском регионе: опция получения подарочной версии Mafia The City of Lost Heaven доступна и без активации VPN из «несанкционного» региона.
Неизвестно, ошибка это или намеренное решение издателя, но на всякий случай отметим, что даже если опция получения подарка исчезнет в российском регионе, то данная «проблема» легко решается с помощью любого бесплатного браузерного VPN-сервиса и входом в свою учётную запись Steam посредством того же самого браузера. Чтобы забирать подарки, входить непосредственно в приложение Steam не требуется.