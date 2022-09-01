Разработчики экшена Hitman 3 опубликовали список запланированных обновлений, которые должны быть выпущены в сентябре текущего года. Список получился довольно обширным, девелоперы для удобства всё разбили по датам.
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Итак, в сентябре игроков в Hitman 3 ждут следующие активности:
- 1 сентября — набор заданий, связанных с неуловимыми целями, за прохождение которых можно получить костюм «неоновый ниндзя»;
- 8 сентября — набор контрактов для выполнения на новой карте «Остров Амброуз»;
- 15 сентября — выполнение заданий с неуловимыми целями, за которые можно получить костюм с принтом утки;
- 16 сентября — неуловимая цель, бывший профессиональный спортсмен;
- 22 сентября — в ротацию карт добавит локацию под названием «Хоккайдо»;
- 23 сентября — игроки вновь столкнуться с новой целью, журналистом, у которого нужно изъять диктофон;
- 30 сентября — две неуловимые цели, коими станут два хирурга.
Hitman 3 называется разработчиками «эффектным завершением» трилогии «Мир наемных убийц». В Главный герой — всё тот же легендарный убийца Агент47, который умело использует фантазию и импровизирует, совершая самые гениальные и зрелищные заказные убийства в огромных уровнях-«песочницах», разбросанных по всему миру.
Финальная версия Hitman 3 доступна в Steam с 20 января 2022 года, за это время проект собрал более 4,7 тысяч отзывов, из которых 72 % — положительные.