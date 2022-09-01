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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
В Сеть просочился арт Assassin’s Creed Mirage, которая создаётся с оглядкой на самую первую игру серии
В ней мы видим то, что и так привыкли видеть за 15 лет — выгнутую спину героя-ассасина.
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На днях в Сети появилась информация о том, что грядущая Assassin’s Creed на самом деле носит подзаголовок не Rift, а Mirage, и что все предыдущие утечки, касающиеся Басима в качестве главного героя и Багдада IX века в качестве сеттинга, являются подлинными. Сегодня история получила продолжение, поскольку в магазине Ubisoft Store случайно или, что гораздо более вероятно, «случайно» на короткое время проявился так называемый ключевой арт новинки.

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На изображении мы можем видеть ассасина в его типичном облачении, стоящего у входа в некий древнеарабский храм, гробницу или что-то в этом духе.

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По всей видимости, полноценный анонс и презентация проекта состоятся уже в следующие выходные в рамках мероприятия Ubisoft Forward. По слухам, новинка создаётся с оглядкой на самую первую Assassin’s Creed, в частности, в ней будет сокращён ролевой элемент и возвращена привычная боевая система.

#ubisoft
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