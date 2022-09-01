Если, конечно, не случится переноса. Который, учитывая обстоятельства, более чем возможен.

О том, что релиз ремейка Sherlock Holmes The Awakened состоится в следующем году, мы знаем уже с начала августа, когда студия Frogwares официально показала дебютное видео проекта. Теперь же авторы решили внести чуть больше ясности в данный вопрос: по плану, добраться до релиза проект должен в феврале следующего года.

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Насколько известно из опубликованной месяц назад информации, конкретно в данном случае слово «ремейк» в том числе означает и внесённые в сюжет игры изменения. В подробности, естественно, пока никто не вдаётся, дабы сохранять интригу, если она здесь вообще нужна и уместна.