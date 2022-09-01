После нас хоть потоп.

Четверг давно стал для любителей игр днём получения подарков в Epic Games Store. Несмотря на то, что в магазине уже раздали чуть ли не всё, что в нём было, а многие игры даже по несколько раз, останавливаться «эпики» не собираются. Сегодня, например, в магазине компании стартовала раздача увлекательного приключения Submerged Hidden Depths.

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Данная заточенная на исследования игра повествует историю затонувшего мира, и нам в роли двух персонажей — Мики и Таки — предстоит разгадать тайны, хранящиеся в оказавшихся под водой руинах прежней цивилизации.

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На следующей неделе раздадут «симулятор виноделия» Hundred Days и «Начальный набор Epic» для Realm Royale Reforged. Проще говоря, раздачу на следующей неделе можно будет пропускать.