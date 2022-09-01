Словно могло быть иначе.

Запуск военной стратегии Men of War II, которая продолжает собой известную на просторах СНГ франшизу «В тылу врага», должен был состояться сегодня, 1 сентября, но в последний момент девелоперы передумали и опубликовали свежий трейлер, в котором огласили, что релиз новинки состоится только в следующем году.

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Что послужило причиной переноса релиза, не уточняется, поэтому не исключено, что всё так и было запланировано.

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Отметим, что Men of War II прямо следует традициям своей предшественницы: игроков ждут две сюжетных кампании про сражения на детально воссозданных локациях восточного фронта Второй мировой войны, а также продвинутая физика и разумный ИИ. При желании игру можно будет проходить вместе с друзьями.