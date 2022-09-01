Пока Microsoft и Activision Blizzard проходят через семь кругов ада в лице различных антимонопольных регуляторов, где вставить несколько палок в колёса данной сделки намеревается британское ведомство, руководитель игрового направления рэдмондской компании Фил Спенсер находит время, чтобы дать на эту тему несколько комментариев.
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Сегодня Спенсер сообщил, что одной из главных целей сделки между Microsoft и Activision Blizzard является обеспечение высокой доступности видеоигр. И чтобы добиться этой цели, компания после завершения сделки будет приступать к внедрению игр Activision Blizzard в свою подписку Game Pass на PC и Xbox. В частности, в состав подписки войдут игры серии Call of Duty, Diablo, а также Overwatch.
Кроме того, Microsoft осознаёт, что самый популярный и прибыльный видеоигровой сегмент ныне — это проекты для мобильных платформ, и опыт, полученный холдингом Activision Blizzard в данной сфере, будет для рэдмондцев очень большим, если не сказать решающим подспорьем.
Формально сделка между сторонами должна быть завершена до июля следующего года.