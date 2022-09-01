Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Фил Спенсер подтвердил, что игры Activision Blizzard, в том числе Diablo, Call of Duty и Overwatch, будут добавляться в каталог Game Pass
Подтвердил очевидное, скажем прямо.
рекомендации
3080 Gigabyte Gaming за 70 с началом
3060 Ti MSI за копейки - смотри
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
3060 ASUS дешевле 40 тр

Пока Microsoft и Activision Blizzard проходят через семь кругов ада в лице различных антимонопольных регуляторов, где вставить несколько палок в колёса данной сделки намеревается британское ведомство, руководитель игрового направления рэдмондской компании Фил Спенсер находит время, чтобы дать на эту тему несколько комментариев.

реклама

Сегодня Спенсер сообщил, что одной из главных целей сделки между Microsoft и Activision Blizzard является обеспечение высокой доступности видеоигр. И чтобы добиться этой цели, компания после завершения сделки будет приступать к внедрению игр Activision Blizzard в свою подписку Game Pass на PC и Xbox. В частности, в состав подписки войдут игры серии Call of Duty, Diablo, а также Overwatch.

Кроме того, Microsoft осознаёт, что самый популярный и прибыльный видеоигровой сегмент ныне — это проекты для мобильных платформ, и опыт, полученный холдингом Activision Blizzard в данной сфере, будет для рэдмондцев очень большим, если не сказать решающим подспорьем.

рекомендации
3060 Ti за 40 тр в Регарде
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3050 ASUS уже 30 тр
-30% на 6700XT ASUS
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
RTX 3070 за 50 тр в Регарде
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
3050 дешевле 30 тр в Регарде
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Формально сделка между сторонами должна быть завершена до июля следующего года.

#microsoft #activision blizzard
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Sony подняла цены на игровые консоли PlayStation в отдельных регионах
Фил Спенсер доволен темпами одобрения сделки между Microsoft и Activision Blizzard
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

10 великолепных игр для PlayStation 3, которые стоит пройти на ПК через эмулятор
21
Шорт-лист восьмерки лучших игровых ноутбуков 2022 года
21
Газовая дубинка Путина в действии – ЕС назвал поставки газа из РФ оружием, а впереди холодная зима
121
Параллельная реальность производителей железа
99
DIY: Изготавливаю необычную защитную крышку для вентилятора в MicroATX системе
42
Сколько всего знаков зодиака, почему нет ни одного настоящего Скорпиона, и кто рождён змееносцем
11
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-6400 XPG Caster RGB (AX5U6400C4016G-DCCARGY) объемом 32 Гбайт
31
Гид для туристов в Москву. Часть первая: Подготовка.
46
Age of Wonders. Современность фаната. Часть 3-1, AoW 3
2

Сейчас обсуждают

вероника попович
16:40
Просто ты тупой, нищий и неинтересный
Гид для туристов в Москву. Часть первая: Подготовка.
Дмитрий Юфа
16:39
Ты муйню какую-то пишешь, бессвязную. Это так задумано?
Гид для туристов в Москву. Часть первая: Подготовка.
вероника попович
16:38
Я же и пишу, что ты неграмотный, иди повторяй
Гид для туристов в Москву. Часть первая: Подготовка.
Дмитрий Юфа
16:37
А "она" это какой падеж?
Гид для туристов в Москву. Часть первая: Подготовка.
вероника попович
16:37
она! иди работай
Гид для туристов в Москву. Часть первая: Подготовка.
Taketon
16:36
Ну так и пиши опыта НЕТ от слова совсем!!!! но свои пять копеек я вставлю))) Кстати игры аля шахматы, домино, карты, нарды и т.д. передают тебе привет из эры динозавров (надеюсь понял что сарказм)? P...
Параллельная реальность производителей железа
Дмитрий Юфа
16:36
"Неграмотный" слитно пишется, вообще-то. А где я с падежами ошибся?
Гид для туристов в Москву. Часть первая: Подготовка.
Муж_ЗАГЛOTA
16:36
ты его не куда не носишь и носить не будешь! единственное куда он у тебя бегает - это на операционный стол горе мастера :D, ради еще одной порции УЖАСА))))
DIY: Изготавливаю необычную защитную крышку для вентилятора в MicroATX системе
вероника попович
16:35
А ты ещё и неграмотный ))) Есть такое в русском языке, как падежи )))
Гид для туристов в Москву. Часть первая: Подготовка.
Дмитрий Юфа
16:34
А может это ты балабол?
Гид для туристов в Москву. Часть первая: Подготовка.
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем