Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Стратегия Victoria 3 будет распространяться исключительно в Steam — без Microsoft Store, Game Pass и других сервисов
Вопрос «И зачем?» остаётся открытым.
рекомендации
3080 Gigabyte Gaming за 70 с началом
3060 Ti MSI за копейки - смотри
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
3060 ASUS дешевле 40 тр

Намедни разработчики из Paradox наконец-то собрались с силами и объявили о том, что их глобальная стратегия Victoria 3 поступит в продажу в конце октября. Мы понимаем, что проект будет PC-эксклюзивом для всех актуальных семейств операционных систем, однако в каких конкретно сервисах её можно будет приобрести, не уточнялось.

реклама

Что ж, теперь и эта информация перестала быть тайной: по словам разработчиков, их проект — полный эксклюзив Steam. После дискуссий с партнёрами компании было решено, что Victoria 3 не будет выходить ни в Microsoft Store, ни в Game Pass, а фанаты творчества Paradox, предпочитающие другие сервисы, могут приобрести другие игры компании, такие, как Crusader Kings III, Stellaris, Hearts of Iron IV и другие.

рекомендации
3060 Ti за 40 тр в Регарде
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3050 ASUS уже 30 тр
-30% на 6700XT ASUS
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
RTX 3070 за 50 тр в Регарде
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
3050 дешевле 30 тр в Регарде
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

По какой причине было принято такое, скажем мягко, неоднозначное решение, неизвестно, но определённый минус в «карму» оно ребятам из Paradox, безусловно, добавит.

#paradox interactive #paradox development #victoria 3
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Глобальная стратегия Victoria 3 поступит в продажу в конце октября
Дополнение Friends and Foes к Crusader Kings III выйдет уже на следующей неделе
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

10 великолепных игр для PlayStation 3, которые стоит пройти на ПК через эмулятор
20
Шорт-лист восьмерки лучших игровых ноутбуков 2022 года
21
Газовая дубинка Путина в действии – ЕС назвал поставки газа из РФ оружием, а впереди холодная зима
97
Параллельная реальность производителей железа
83
DIY: Изготавливаю необычную защитную крышку для вентилятора в MicroATX системе
36
Сколько всего знаков зодиака, почему нет ни одного настоящего Скорпиона, и кто рождён змееносцем
11
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-6400 XPG Caster RGB (AX5U6400C4016G-DCCARGY) объемом 32 Гбайт
10
Гид для туристов в Москву. Часть первая: Подготовка.
18
Age of Wonders. Современность фаната. Часть 3-1, AoW 3
2

Сейчас обсуждают

unboldesoupe
13:30
Этим могут заниматься заповедники с расположенными в них питомниками, папаша
Гид для туристов в Москву. Часть первая: Подготовка.
Андрей Симонов
13:27
отклик 10-ке отличный, если знать что и как нужно сделать, если у людей железо гомно мамонта
Мои 5 причин, по которым Windows 10 сильно хуже Windows 7
Собакевич
13:27
Очень, очень плохо - вот только животные в зоопарках появляются разными путями. Изъятые у браконьеров, "бесхозные" детеныши - и так далее. А еще зоопарки занимаются сохранением видов и прочей деятельн...
Гид для туристов в Москву. Часть первая: Подготовка.
Tant-Ogly
13:26
всмысли тролю? я пишу факты. для игр на даный момент у меня топ сборка. выше ненадо. и заметь это не 1070 или 1060 которые со слов нищюков тянут всё на ультра. тогда у меня на супер-пупер ультра.
Параллельная реальность производителей железа
Dmitry Darson
13:26
У этих чертей только громкие слова как обычно. 11 сентября просрали и обосрались на всю планету. Афган отдали, Вьетнам отдали, щас ещё 404 отдадут
США: российское ПВО не сможет сбить американский самолёт-невидимку B-2 Spirit
Kolyvan
13:25
Что за чушь ты на написал? Видеокарты стоят ниже рекомендованных. Нормальные люди в говнолинках и днс-ах не покупают. 3080ti стоит всего 55к рублей.
Стартовал тест мобильной версии Rogue Company
wwr222
13:24
Я Хуанга гондошил еще задолго до февраля. Пусть майнеры ему задницу лижут.
Параллельная реальность производителей железа
Dmitry Darson
13:23
Автор мудак
США запретили продавать видеокарты NVIDIA и AMD в Китае и РФ – пока только серверные A100 и H100
wwr222
13:23
Я это аргументирую со времен первой Рязани. Надоело уже.
Параллельная реальность производителей железа
DiLouk
13:22
Столько понтов, а на скрине всего лишь 5600х и 3060 ti )))
Параллельная реальность производителей железа
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем