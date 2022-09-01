Вопрос «И зачем?» остаётся открытым.

Намедни разработчики из Paradox наконец-то собрались с силами и объявили о том, что их глобальная стратегия Victoria 3 поступит в продажу в конце октября. Мы понимаем, что проект будет PC-эксклюзивом для всех актуальных семейств операционных систем, однако в каких конкретно сервисах её можно будет приобрести, не уточнялось.

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Что ж, теперь и эта информация перестала быть тайной: по словам разработчиков, их проект — полный эксклюзив Steam. После дискуссий с партнёрами компании было решено, что Victoria 3 не будет выходить ни в Microsoft Store, ни в Game Pass, а фанаты творчества Paradox, предпочитающие другие сервисы, могут приобрести другие игры компании, такие, как Crusader Kings III, Stellaris, Hearts of Iron IV и другие.

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По какой причине было принято такое, скажем мягко, неоднозначное решение, неизвестно, но определённый минус в «карму» оно ребятам из Paradox, безусловно, добавит.