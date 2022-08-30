И другие, уже ранее публиковавшиеся псевдоподробности.

После окончания gamescom 2022 игровая индустрия ожидаемо «застыла»: число новостей, которые в принципе имеет смысл публиковать в официальной редакционной ленте сайта, стремится к нулю, поэтому приходится довольствоваться тем, что есть. А есть немного. Например, «ютубер» j0nathan сообщил, что следующая игра серии Assassin’s Creed на самом деле будет носить подзаголовок Mirage, а не Rift, как сообщалось другими инсайдерами ранее.

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В остальном информация данного конкретного блогера подтверждает предыдущие утечки. По его сведениям, главным героем станет известный по Assassin’s Creed Valhalla протоассасин Басим ибн Исхак, а действие игры развернётся в Багдаде времён середины—конца IX века нашей эры.

Насколько известно инсайдеру, при создании Mirage разработчики вдохновляются самой первой игрой серии Assassin’s Creed. Что это будет означать в реалиях современного продукта, неясно. В плане игрового процесса же новинка будет представлять собой своеобразный гибрид «Вальгаллы» и оригинальной Assassin’s Creed: от первой новинка возьмёт боевую систему, от второй — возвращение орлиного зрения и частичный уход от механик ролевой игры.

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Релиз, если продолжать верить утечке, запланирован на второй квартал следующего года.