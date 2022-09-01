Вот и осень, за окнами август, однако настроения игровых инсайдеров по этому поводу совершенно не меняются. Даже напротив: учитывая, что сейчас наступает весьма бедный по количеству достойных внимания новостей месяц, инсайдеры решили активизироваться и выдать весьма мощный материал.
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Как сообщили сразу несколько инсайдеров, презентация новой Silent Hill может состояться «раньше, чем мы предполагали». Первым подобный комментарий со ссылкой на свои источники дал редактор портала Video Games Chronicle Энди Робинсон, затем материал «подхватил» хорошо известный инсайдер Джефф Грабб, заявивший, что упомянутое Робинсоном событие состоится уже в сентябре.
По всей видимости, инсайдеры склоняют нас к мысли, что показ Silent Hill состоится в рамках мероприятия Tokyo Game Show, которое в этом году пройдёт с 15 по 18 сентября. Собственно, через две недели и узнаем, чего стоили все эти «инсайдерские» донесения.
Важно отметить, что слухи о существовании новой Silent Hill и причастности к ней самого Хидео Кодзимы появляются в Сети уже на протяжении нескольких лет. Вряд ли это можно назвать случайностью или затянувшимся «пранком».