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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Видео: 9 минут красочной приключенческой игры Tchia про девушку с укулеле
Милота, кажется. И укулеле забавный.
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Красочная приключенческая игра про девушку с волшебным укулеле — это про сегодняшнюю Tchia. Разработчики из студии Awaceb решили напомнить о своём детище и выпустили геймплейное видео с комментариями гейм-директора Фила Криф.

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Собственно, Чиа (Tchia) — это главная героиня данного проекта. Она всю свою жизнь пробыла на живописном архипелаге, но в какой-то момент наступают тревожные времена. На остров, где живёт девушка, напали странные тканевые существа, которые похищают отца Чиа. Неунывающей девушке нужно не только освободить дом от захватчиков, но ещё и родного человека спасти.

Геймплей Tchia может удивить необычными геймплейными механиками. Наша героиня умеет прыгать, парить, использовать деревья для запуска себя в воздух, а ещё вселяться в животных и стрелять из рогатки. Конечно, здесь стоит напомнить и о волшебном укулеле: с помощью простеньких мелодий Чиа меняет время суток, погоду и творит магические заклинания. Просто поиграть на инструменте в своё удовольствие здесь, представьте себе, тоже можно.

«Особый дар Чиа позволяет управлять любым животным или предметом.Используйте их уникальные возможности и способности, чтобы исследовать всё вокруг, разгадывать загадки и открывать секреты. Летайте как птица, исследуйте океан как рыба и выкапывайте сокровища как собака. В игре более 30 животных и больше 100 предметов.

Прыгайте и парите по огромному архипелагу, выполняйте крутые трюки и ныряйте с помощью особой системы. Механика свободного лазания позволит без ограничений взбираться куда угодно, в том числе на любые деревья, которые ведут себя как настоящие. Плавайте на своей настраиваемой лодке по бирюзовым лагунам и ныряйте вокруг затонувших кораблей и коралловых рифов», — гласит официальное описание игры.

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Tchia должна поступить в продажу весной 2023 года на ПК (Epic Games Store) и PlayStation. Кажется, проект будет переведён на русский язык (меню и субтитры).

#awaceb #tchia
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ну или так ;)
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