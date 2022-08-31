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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Сиквел «выживача» The Forest вновь отложили, на этот раз до февраля следующего года
К слову, абсолютно ожидаемо. По-другому и быть не могло.
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Если период последних двух—трёх лет в игровой индустрии в историографии будущего и получит какое-нибудь имя собственное, то таковым следует избрать «Эра переносов». В самом деле: что ни игра, то перенос релиза, а то и не один. Не стал приятным исключением из правила и «выживач» Sons of the Forest, выступающий в роли сиквела популярного в своё время проекта The Forest. Изначально проект должен был выйти в свет в мае этого года, затем его запуск отложили до октября, и вот, сегодня разработчики сообщили новое неприятное известие: раньше 23 февраля следующего года приступить к прохождению мы не сможем.

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По словам представителей студии Endnight Games, за время работы над Sons of the Forest проект значительно увеличился в своих масштабах, поэтому уложиться в обозначенные ранее сроки уже не представляется возможным.

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Сеттингом Sons of the Forest вновь станет облюбованный каннибалами лес, в котором нам предстоит выживать всеми доступными способами.

#sons of the forest #ensnight games
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Симулятор выживания Sons of the Forest, продолжение хоррора The Forest, получил дату релиза
Выход сиквела «выживача» The Forest отложили с мая до октября
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