К слову, абсолютно ожидаемо. По-другому и быть не могло.

Если период последних двух—трёх лет в игровой индустрии в историографии будущего и получит какое-нибудь имя собственное, то таковым следует избрать «Эра переносов». В самом деле: что ни игра, то перенос релиза, а то и не один. Не стал приятным исключением из правила и «выживач» Sons of the Forest, выступающий в роли сиквела популярного в своё время проекта The Forest. Изначально проект должен был выйти в свет в мае этого года, затем его запуск отложили до октября, и вот, сегодня разработчики сообщили новое неприятное известие: раньше 23 февраля следующего года приступить к прохождению мы не сможем.

По словам представителей студии Endnight Games, за время работы над Sons of the Forest проект значительно увеличился в своих масштабах, поэтому уложиться в обозначенные ранее сроки уже не представляется возможным.

Сеттингом Sons of the Forest вновь станет облюбованный каннибалами лес, в котором нам предстоит выживать всеми доступными способами.