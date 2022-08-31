Который ещё и королевская битва. Так сейчас принято.

Компания Ubisoft представила релизный трейлер мобильного шутера Wild Arena Survivors, у которой также есть все наглядные и очевидные признаки королевской битвы. Ролик призван продемонстрировать все отличительные особенности проекта: взрывы, погони, яркие вспышки, разнообразие противников и оружия и многое другое. А ещё тут есть всадник на горящем носороге.

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Wild Arena Survivors — не совсем обычная королевская битва, снабжённая камерой с видом как от первого, так и от третьего лица. Не стоит также забывать, что у игры есть задатки и признаки классического топ-даун шутера — причём, довольно масштабного (в боях участвует 40 человек). Геймер сражается с выжившими на острове и пытается выжить в диких условиях опасной природы.

Если кого-то данный проект заинтересовал, но смело обратите внимание ещё и на игровой процесс, представленный в другом ролике. После просмотра данного материала вы также узнаете, что в Wild Arena Survivors есть 10 разны специалистов, среди которых нашлось место даже русском снайперу.

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Wild Arena Survivors доступна для скачивания на смартфона — в России, кстати, тоже.