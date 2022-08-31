Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Видео: Ubisoft выпустила релизный трейлер мобильного шутера Wild Arena Survivors
Который ещё и королевская битва. Так сейчас принято.
рекомендации
3070 Gigabyte за 50 тр в Регарде
3080 Gigabyte Gaming за 70 с началом
3090 за 90 тр в Ситилинке
3060 Ti MSI за копейки - смотри
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
3060 ASUS дешевле 40 тр

Компания Ubisoft представила релизный трейлер мобильного шутера Wild Arena Survivors, у которой также есть все наглядные и очевидные признаки королевской битвы. Ролик призван продемонстрировать все отличительные особенности проекта: взрывы, погони, яркие вспышки, разнообразие противников и оружия и многое другое. А ещё тут есть всадник на горящем носороге.

реклама

Wild Arena Survivors — не совсем обычная королевская битва, снабжённая камерой с видом как от первого, так и от третьего лица. Не стоит также забывать, что у игры есть задатки и признаки классического топ-даун шутера — причём, довольно масштабного (в боях участвует 40 человек). Геймер сражается с выжившими на острове и пытается выжить в диких условиях опасной природы.

Если кого-то данный проект заинтересовал, но смело обратите внимание ещё и на игровой процесс, представленный в другом ролике. После просмотра данного материала вы также узнаете, что в Wild Arena Survivors есть 10 разны специалистов, среди которых нашлось место даже русском снайперу.

рекомендации
3060 Ti за 40 тр в Регарде
3070 за 40 тр MSI в Ситилинке
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3050 ASUS уже 30 тр
-30% на 6700XT ASUS
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
RTX 3070 за 50 тр в Регарде
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
3050 дешевле 30 тр в Регарде
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Wild Arena Survivors доступна для скачивания на смартфона — в России, кстати, тоже.

#ubisoft #wild arena survivors
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Ubisoft рассказала об особенностях PC-версии Skull and Bones: трассировка лучей, поддержка DLSS и FSR, разблокированный FPS и другое
Для Skull and Bones потребуется компьютер с видеокартой не слабее GeForce GTX 1060
При создании новой Assassin’s Creed разработчики черпают вдохновение из первой части серии — утечка
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

10 малоизвестных, полезных, бесплатных и компактных утилит для Windows 10 и 11. Часть 2
6
Анонс новых процессоров AMD Ryzen 7000 официально состоялся: характеристики, цены, начало продаж
327
10 великолепных игр для PlayStation 3, которые стоит пройти на ПК через эмулятор
14
Шорт-лист восьмерки лучших игровых ноутбуков 2022 года
17
Газовая дубинка Путина в действии – ЕС назвал поставки газа из РФ оружием, а впереди холодная зима
81
Age of Wonders. Современность фаната. Часть 3-1, AoW 3
2
DIY: Изготавливаю необычную защитную крышку для вентилятора в MicroATX системе
2

Сейчас обсуждают

ЁЖИКвTUMАНЕ
19:49
А чё ит тебе не нравится,ты же патриёпт Zиганутый,значит должен страдать и хавать только отечественное или ты обычный полупокер,который и нашим и вашим-всем даёшь?
Анонс новых процессоров AMD Ryzen 7000 официально состоялся: характеристики, цены, начало продаж
ЁЖИКвTUMАНЕ
19:46
С какой победой?В Сочи кто-то кого-то победил?
Анонс новых процессоров AMD Ryzen 7000 официально состоялся: характеристики, цены, начало продаж
Михаил Авраменко
19:38
Да, был такой агрегат дома в 90х. Но почему-то меня раздражали не столько звуки его работы, сколько крайне медленная скорость печати. В 1997 году купили лазерный принтер - ТААААКОЙ кайф наступил!
Японское правительство до сих пор использует флоппи-диски в 1900 бюрократических процедурах
Роман Кругляков
19:38
Какая гадкая статья
Выбираем оптимальную видеокарту NVIDIA для любых игр в 1080р пока ждуны ждут GeForce RTX 4060
ахахах
19:38
рассказали о потерях украинской стороны при попытке контрнаступления в минувшие два дня: —более 1700 военных убитыми; —два Су-25; —Су-24; —МиГ-29; —три вертолета Ми-8; —63 танка; —59 БМП; —48 других б...
Русские "Терминаторы" выдерживают прямое попадание из Javelin без потери боеспособности
ptlrkptt
19:38
военный храм может быть только у орков но не у людей
Газовая дубинка Путина в действии – ЕС назвал поставки газа из РФ оружием, а впереди холодная зима
Stupid Miner
19:38
И в качестве ёмкости аквариум 😁
Ремейк The Last of Us предсказуемо получил высоченные оценки прессы
Schokn-Itrch
19:37
Серьезно? Сраки подотрите, если будет чем.
Газовая дубинка Путина в действии – ЕС назвал поставки газа из РФ оружием, а впереди холодная зима
Skylake i7
19:36
Очко у тебя отк , это сток санный !
Ремейк The Last of Us предсказуемо получил высоченные оценки прессы
Stupid Miner
19:36
Интел греет сильней
Ремейк The Last of Us предсказуемо получил высоченные оценки прессы
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем