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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Похоже, релиз Project 007 от разработчиков Hitman состоится не раньше, чем в 2025 году
Анонс между тем состоялся в 2020-м.
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В ноябре 2020 года разработчики из IO Interactive, которых мы хорошо знаем за их проекты серии Hitman, анонсировали новинку под названием Project 007, которая должна рассказать историю становления Джеймса Бонда в качестве знаменитого Агента 007. С тех пор практически полная тишина, и вот, сегодня мы узнали, что, по всей видимости, Project 007 станет одним из современных долгостроев.

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Из опубликованного сегодня отчёта IO Interactive следует, что в ближайшие два финансовых года (не считая, видимо, текущий) компанию ждёт сокращение прибыли. Обычно подобные прогнозы означают, что компания не будет выпускать новинки, что неизбежно приведёт к «просадке» её финансовых показателей. И хотя прямым текстом в отчёте Project 007 не упоминается, но журналисты западных игро-СМИ пришли к выводу, что данный проект входит в число тех, из-за которых выручка IO Interactive в ближайшие пару лет будет снижаться.

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Иными словами, формулировки в отчёте заставляют сделать вывод, что раньше, чем в 2025/2026 финансовом году мы Project 007 не увидим. Означает ли это, что столь длительное время разработки пойдёт игре на пользу — вопрос правильный. И, к сожалению, не всегда на него можно дать положительный ответ.

#io interactive #project 007
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