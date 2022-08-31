Стандартные речи. Наверное.

Популярное игровое издание Game Informer опубликовало у себя на сайте масштабный материал, посвящённый грядущей God of War: Ragnarok. Журналисты поговорили с ведущими дизайнерами боевой системы Михером Шетом и Денни Йе, которые, как выяснилось, на протяжении уже 17 лет трудятся над проектами серии God of War.

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В грядущей God of War: Ragnarok авторы делают достаточно большой упор на разнообразие. Главному герою Кратосу выдадут в пользование большее количество стратегий для расправы над врагами, больше новых орудий и элементов экипировки.

Также в арсенале героя появится пару щитов, которые помогут ему парировать атаки и блокировать удары, поглощая кинетическую энергию. Для любителей зубодробительного геймплея авторы готовят обновлённые режимы высоких уровней сложностей, на которых герои Кратос и Атрей будут сталкиваться с очень агрессивными противниками, требующими особого внимания. На пройденных локациях станут появляться более сильными противниками.

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Релиз God of WarL Ragnarok запланирован на 9 ноября, проект появится на PS5 и PS4. Предзаказы уже стартовали — если для кого-то это в 2022 году ещё актуально.