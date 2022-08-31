Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Симулятор пивоварения Brewmaster: Beer Brewing получил дату релиза
Игра, скажем так, для понимающих.
рекомендации
3070 Gigabyte за 50 тр в Регарде
3080 Gigabyte Gaming за 70 с началом
3090 за 90 тр в Ситилинке
3060 Ti MSI за копейки - смотри
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
3060 ASUS дешевле 40 тр

Разработчики из студии Auroch Digital совместно с издательством Fireshine Games выпустили новый трейлер своего симулятора пивоварения Brewmaster: Beer Brewing Simulator. С помощью данного ролика авторы также назвали точную дату релиза проекта — 29 сентября.

реклама

Brewmaster предложит игрокам заняться хлопотным делом — изготовлением крафтового пива. Для этого нужно будет освоить управление аутентичным оборудованием, постичь тайны всех рецептов и не забывать при этом регулярно повышать свои навыки. Подбирать дизайн этикеток, участвовать в конкурсах и максимальным образом индивидуализировать свой бизнестоже придётся.

рекомендации
3060 Ti за 40 тр в Регарде
3070 за 40 тр MSI в Ситилинке
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3050 ASUS уже 30 тр
-30% на 6700XT ASUS
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
RTX 3070 за 50 тр в Регарде
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
3050 дешевле 30 тр в Регарде
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Релиз Brewmaster: Beer Brewing Simulator запланирован на ПК (Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X и S.

#brewmaster #fireshine games
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

10 малоизвестных, полезных, бесплатных и компактных утилит для Windows 10 и 11. Часть 2
4
Анонс новых процессоров AMD Ryzen 7000 официально состоялся: характеристики, цены, начало продаж
313
10 великолепных игр для PlayStation 3, которые стоит пройти на ПК через эмулятор
7
Шорт-лист восьмерки лучших игровых ноутбуков 2022 года
8
Age of Wonders. Современность фаната. Часть 3-1, AoW 3
2

Сейчас обсуждают

D3m0n
14:29
Нахрен они в МСК нужны? Дебилы, если и делать - то в деревнях всяких, где машин никуя нет и почтальонши до сих пор пешкарусом бродят.
Почта России протестирует электровелосипеды и трициклы для почтальонов
ахахах
14:28
украина показала на деле,как там всё происходит
США: российское ПВО не сможет сбить американский самолёт-невидимку B-2 Spirit
ptlrkptt
14:28
кажется что вы говорите о совершенно других самолётах
США: российское ПВО не сможет сбить американский самолёт-невидимку B-2 Spirit
MrPegge
14:28
А зачем чиновникам и депутатам членовозы? Велик в зубы и на сближение с народом.
Почта России протестирует электровелосипеды и трициклы для почтальонов
Miki_Sambrero
14:27
У американцев вроде после 1999г ни одного самолёта не сбили, были попадания но долетали. Они сами на тренировочных полетах теряли) или ошибки пилотов, но боевых вроде не было
США: российское ПВО не сможет сбить американский самолёт-невидимку B-2 Spirit
ахахах
14:27
Панцири вместе с С-400 используют.Панцирь может просто в движении стрелять,они типо друг друга прикрывают
США: российское ПВО не сможет сбить американский самолёт-невидимку B-2 Spirit
D3m0n
14:26
Блин, а такой 5.25 я б и в свой комп поставил...
Японское правительство до сих пор использует флоппи-диски в 1900 бюрократических процедурах
Schokn-Itrch
14:26
Бела-Коле 24 года и Coca-Cola претензий не предъявляет, в отличии от всяких писак.
Поддельная Coca-Cola появилась в российских магазинах
ptlrkptt
14:25
26 плюшевых зайчиков с пропеллерами прекрасно обманут твоего панциря
США: российское ПВО не сможет сбить американский самолёт-невидимку B-2 Spirit
D3m0n
14:25
В 2014 с флопа USB грузил дос, чтобы древний raid-контроллер в полях прошить )
Японское правительство до сих пор использует флоппи-диски в 1900 бюрократических процедурах
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем