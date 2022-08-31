Разработчики из студии Auroch Digital совместно с издательством Fireshine Games выпустили новый трейлер своего симулятора пивоварения Brewmaster: Beer Brewing Simulator. С помощью данного ролика авторы также назвали точную дату релиза проекта — 29 сентября.
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Brewmaster предложит игрокам заняться хлопотным делом — изготовлением крафтового пива. Для этого нужно будет освоить управление аутентичным оборудованием, постичь тайны всех рецептов и не забывать при этом регулярно повышать свои навыки. Подбирать дизайн этикеток, участвовать в конкурсах и максимальным образом индивидуализировать свой бизнестоже придётся.
Релиз Brewmaster: Beer Brewing Simulator запланирован на ПК (Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X и S.