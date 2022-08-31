Рано или поздно это приведёт к определённым последствиям.

Интересный сегодня день с точки зрения игровых новостей: первые два достойных внимания редакции материала — и оба о том, что влиятельные студии либо полностью, либо всё активнее переходят под контроль «внешних сил». Так, например, студия FromSoftware, которую большинство геймеров воспринимают как создательницу Souls-игр, и в меньшей степени Elden Ring, стала в большей степени принадлежать компаниям Tencent и Sony.

реклама

Суммарная доля акций этих двух компаний во FromSoftware увеличилась до 30,4 %, из которых 16,3 % принадлежат Tencent, а 14,1 % — Sony. Если верить заявлениям представителей студии, то данные инвестиции в перспективе позволят ей обрести самостоятельность. Каким образом — вопрос, конечно, отличный, и ответ на него никто справедливо не даёт.

рекомендации 3060 Ti за 40 тр в Регарде 3070 за 40 тр MSI в Ситилинке Пиши на наш сайт и зарабатывай 3050 ASUS уже 30 тр -30% на 6700XT ASUS 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки RTX 3070 за 50 тр в Регарде 3060 дешевле 40тр в Ситилинке 3050 дешевле 30 тр в Регарде Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Что до этих самых инвестиций, то в общей сложности Tencent и Sony вложили во FromSoftware порядка 260 миллионов долларов.