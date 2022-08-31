Интересный сегодня день с точки зрения игровых новостей: первые два достойных внимания редакции материала — и оба о том, что влиятельные студии либо полностью, либо всё активнее переходят под контроль «внешних сил». Так, например, студия FromSoftware, которую большинство геймеров воспринимают как создательницу Souls-игр, и в меньшей степени Elden Ring, стала в большей степени принадлежать компаниям Tencent и Sony.
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Суммарная доля акций этих двух компаний во FromSoftware увеличилась до 30,4 %, из которых 16,3 % принадлежат Tencent, а 14,1 % — Sony. Если верить заявлениям представителей студии, то данные инвестиции в перспективе позволят ей обрести самостоятельность. Каким образом — вопрос, конечно, отличный, и ответ на него никто справедливо не даёт.
Что до этих самых инвестиций, то в общей сложности Tencent и Sony вложили во FromSoftware порядка 260 миллионов долларов.