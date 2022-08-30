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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Путешествие к центру Земли: Shovel Knight Dig поступит в продажу в конце сентября
Дождались, наконец-таки.
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История Shovel Knight Dig, продолжения приключения Лопатного рыцаря, как часто бывает у сиквелов, оказалась непростой. Изначально проект был анонсирован в 2018 году, затем череда переносов, отсутствие информации, и вот, сегодня разработчики из Yacht Club Games наконец-то удосужились сообщить, что игра поступит в продажу уже совсем скоро: 23 сентября на PC, iOS и Nintendo Switch.

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Сюжетно новинка, естественно, продолжает историю Shovel Knight. Нам в роли Лопатного рыцаря придётся разведать глубокие подземелья, выслеживая злобного Рыцаря-Бурильщика, вероломно уничтожившего нашу оперативную базу. В приключениях Лопатному рыцарю встретится рыцарь Грибной, которому Бурильщик, по всей видимости, тоже чем-то сильно досадил, поскольку тот с удовольствием поможет нам в нашем праведном деле.

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