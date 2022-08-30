Ещё и третий персонаж есть. Не столь широко известный.

На протяжении месяца разработчики из Behaviour Interactive дразнили фанатов Dead by Daylight грядущим дополнением-«кроссовером» с франшизой Resident Evil. На днях стало известно, что расширение выйдет 30 августа, и вот, соответствующий день настал: сопутствующий видеоролик опубликован, контентная добавка применена к игре.

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Аддон является так называемым кроссовером, то есть, он включает в свой состав известные элементы из других франшиз. В данном случае речь идёт о персонажах Resident Evil: новым маньяком-убийцей в Dead by Daylight стал Альберт Вескер, а новыми выжившими — Ада Вонг и Ребекка Чемберс. Также игроки смогут побродить по адаптированной под реалии Dead by Daylight карте полицейского участка Раккун-Сити.

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Dead by Daylight в этом году исполнилось шесть лет, и приятно видеть, как проект продолжает развиваться и радовать своих фанатов.