Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Dead by Daylight получила дополнение с Альбертом Вескером и Адой Вонг из Resident Evil
Ещё и третий персонаж есть. Не столь широко известный.
рекомендации
3090 за 90 тр в Ситилинке
-20 000р на 3080 ASUS = дешевле Palit
-30% на 6700XT ASUS
3060 Ti MSI за копейки - смотри
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
В полтора раза подешевела 3080 Ti ASUS
3060 ASUS дешевле 40 тр

На протяжении месяца разработчики из Behaviour Interactive дразнили фанатов Dead by Daylight грядущим дополнением-«кроссовером» с франшизой Resident Evil. На днях стало известно, что расширение выйдет 30 августа, и вот, соответствующий день настал: сопутствующий видеоролик опубликован, контентная добавка применена к игре.

реклама

Аддон является так называемым кроссовером, то есть, он включает в свой состав известные элементы из других франшиз. В данном случае речь идёт о персонажах Resident Evil: новым маньяком-убийцей в Dead by Daylight стал Альберт Вескер, а новыми выжившими — Ада Вонг и Ребекка Чемберс. Также игроки смогут побродить по адаптированной под реалии Dead by Daylight карте полицейского участка Раккун-Сити.

рекомендации
3060 Ti за 40 тр в Регарде
3070 за 40 тр MSI в Ситилинке
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3050 ASUS уже 30 тр
12700KF за копейки в Ситилинке
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
3050 дешевле 30 тр в Регарде
В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Dead by Daylight в этом году исполнилось шесть лет, и приятно видеть, как проект продолжает развиваться и радовать своих фанатов.

#dead by daylight #behaviour interactive
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Ада Вонг и Альберт Вескер — в трейлере «кроссовера» Dead by Daylight и Resident Evil
В Dead by Daylight началось тестирование кроссовера с Resident Evil
Авторы Dead by Daylight издадут новую приключенческую головоломку Project S
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Продажа видеокарт майнерам - бизнес от которого невозможно отказаться, но нужно пережить POS
41
10 малоизвестных, полезных, бесплатных и компактных утилит для Windows 10 и 11. Часть 2
4
Почему AMD - плохая платформа для тестирования
151
Анонс новых процессоров AMD Ryzen 7000 официально состоялся: характеристики, цены, начало продаж
167

Сейчас обсуждают

Skylake i7
20:29
Петушары амдешные опять готовы жрать говно , за 6 ядер 300$
Анонс новых процессоров AMD Ryzen 7000 официально состоялся: характеристики, цены, начало продаж
Эовейн Триада
20:20
Так и у 7600Х можно что-то отключить, но зачем
AMD Ryzen 5 7600X в многопотоке Geekbench обогнал Ryzen 5 5600X и догнал Intel Core i5-12600K
Максим Ширшов
20:19
Все зависит от нюансов. Поясню на примере - я создаю задачу, которая распараллеливается на 30 условных потоков, которые параллельно пашут и задача завершится, когда все процессы отработают. Соответств...
Анонс новых процессоров AMD Ryzen 7000 официально состоялся: характеристики, цены, начало продаж
DANYNAFIG
20:14
Премию дарвина инженеру .
AMD Ryzen 9 7950X без теплораспределительной крышки красуется на фото
ronoho
20:14
вообще не зашёл даже на безрыбье по фантастике
Почему мне очень понравился сериал Dark Matter. Часть I
Zorro
20:10
Win в курсе видит только 2 ядра. а не до ядра не увидит увы. Игры поддерживают большинство до 8 ядер. а не до ядра не увидят печалька. В синибинче только заточенные под не до ядра да. но это синтетик...
Анонс новых процессоров AMD Ryzen 7000 официально состоялся: характеристики, цены, начало продаж
SuroviyScam
20:08
Если, как вы говорите, многие встанут в шорт - тогда будет очень легко запампить цену, ликвидировав этих шортистов - не дадут им заработать. Вы же знаете про то что большинство теряют - а люди, которы...
Что ждёт Эфир после исхода майнеров – резкий обвал ниже $1000 или ощутимый рост до $5000
Winssy
20:07
"способны составить серьёзную конкуренцию процессорам Intel Alder Lake, обгоняя их в однопотоке вплоть до 11%" До +11%. Так размечтался и потек, что читать разучился?
Анонс новых процессоров AMD Ryzen 7000 официально состоялся: характеристики, цены, начало продаж
Zorro
20:07
Усыпанный без полезными не ядрами . 13900к 8 ядер и 16 не до ядер. ой не могу Умора. нашёл чему радоваться.
Анонс новых процессоров AMD Ryzen 7000 официально состоялся: характеристики, цены, начало продаж
Zorro
19:58
Не переживай в новой серий интел. Тебе еще не до ядер насыпают.
Анонс новых процессоров AMD Ryzen 7000 официально состоялся: характеристики, цены, начало продаж
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем