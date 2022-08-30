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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Старт второго сезона в Battlefield 2042 привёл к трёхкратному росту «онлайна» шутера
Это только в Steam. И это только начало. Хотя уже наблюдается движение в обратном направлении.
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Сегодня в Battlefield 2042 начался долгожданный многими второй контентный сезон, добавивший в игру нового специалиста, новую технику, оружие и «косметику». Как всегда бывает при подобных масштабных обновлениях, старт второго сезона привёл к ощутимому скачку «онлайна» Battlefield 2042: если вчера пиковое число игроков в Steam составляло порядка 4,5—5,5 тысяч, то сегодня этот показатель «рванул» до 17 тысяч.

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На момент публикации данной заметки статистика уже пошла вниз, однако важно понимать, что это только начало: к вечеру, который в традиционно самых «играющих» странах наступит только через несколько часов, ситуация вполне может измениться, да и выходные также неизбежно внесут свою лепту в дело улучшения статистических показателей Battlefield 2042.

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Впрочем, вряд ли такой результат получится удерживать долго: на старте первого контентного сезона ситуация была аналогичной, но довольно быстро публика «наелась» нововведениями и пошла проводить время в другие видеоигры.

#electronic arts #dice #battlefield 2042
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Zorro
20:07
Усыпанный без полезными не ядрами . 13900к 8 ядер и 16 не до ядер. ой не могу Умора. нашёл чему радоваться.
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Zorro
19:58
Не переживай в новой серий интел. Тебе еще не до ядер насыпают.
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ZOV_Искандер
19:57
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Dobpelkopf
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Zorro
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&lt;TopUpdate&gt;
19:48
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