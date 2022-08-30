Единственно верное окно релиза.

Разработчики из Paradox долго мучили фанатов своего творчества неторопливостью в плане публикации подробностей относительно даты выхода своей перспективной глобальной стратегии Victoria 3. Сегодня это безобразие наконец-то закончилось: компания дала старт предварительным заказам на новинку и параллельно сообщила о том, что её релиз состоится 25 октября.

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Что до предзаказов, то базовое издание обойдётся вам в 2 499 рублей, а издание Grand Edition, в состав которого включена базовая игра, будущее крупное дополнение, а также наборы American Buildings Pack, Immersion Pack и Radio Pack, обойдётся уже на полторы тысячи дороже — в 3 999 рублей.

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Напоминаем, что Victoria 3 — это глобальная стратегия, повествование которой охватывает промежуток в один век — с 1836 по 1936 год. Нам предстоит взять под своё управление одну из существовавших в то время стран и привести её к благополучию, попутно изменив ход истории.