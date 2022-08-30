Популярная двухмерная песочница Terraria стала первой игрой в Steam, которая собрала более 1 миллиона обзоров при рейтинге 97 %. Такие занимательные показатели были отмечены в официальном сабреддите игры.
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По данным сервиса SteamDB, у Terraria в наличии имеется свыше 978 тысяч положительных отзывов и около 21 тысяч отрицательных. Общий рейтинг действительно составляет 97 %, что более чем похвально.
В топе лучших игр Steam с большим количеством обзоров игроков следом за Terraria идёт Garry’s Mod от Valve (занимательная «песочница», популярная в начале 2010-х), а на третьем месте расположилась «непотопляемый» зомби-шутер Left 4 Dead 2. Больше всего отзывов в Steam получил шутер CS: GO, но у того рейтинг недостаточно высокий — 88 %.
В данный момент авторы двухмерной песочницы Terraria работают над крупным обновлением с порядковым номером 1.4.4. Также давно известно, что разработчики корпят над полноценной второй частью.