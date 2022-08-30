И сопутствующий видеоролик прилагается.

Пару недель назад представители Kalypso Media пообещали, что ремастер тактической игры Commandos 3 про проведение диверсий в тылу врага поступит в продажу 30 августа. Указанный день настал, слово было сдержано, любители игр в таких жанрах уже приготовились вернуться домой с работы, чтобы приступить к прохождению. Сопутствующий видеоролик прилагается.

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В Steam «новинка» предлагается по цене в 1 099 рублей, однако в течение ближайшей недели на неё будет действовать 10-процентная скидка, так что если вы готовы осуществить массу лишних телодвижений, которые теперь требуются, чтобы оформлять покупки в Steam в российском регионе, то ремастер Commandos 3 можно будет взять за 989 рублей.

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Напоминаем, что в ремастере представлен более современный интерфейс, внедрена система обучения для новичков, в целом облагорожена графическая составляющая и добавлен сетевой режим.