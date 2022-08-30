Когда в системе безопасности полно дыр, то уже не до ботов.

Законные представители Илона Маска (Elon Musk), как сообщает Bloomberg, на этой неделе направили в суд письмо, которое даёт сигнал о намерениях миллиардера избежать заключения сделки с Twitter на основании тех откровений, которыми недавно поделился бывший руководитель службы информационной безопасности компании Питер Затко (Peiter Zatko).

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Источник изображения: Getty Images

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Первоначально адвокаты Маска хотели использовать сомнения информатора в доле ботов, которую руководство Twitter официально ограничивает уровнем в 5%, но теперь основания для расторжения сделки стали шире, они охватывают и печальное положение дел в компании с вопросами информационной безопасности, которые находились в непосредственном ведении Питера Затко, в прошлом известного хакера и эксперта в соответствующей области. Примечательно, что представители Twitter собираются запросить через суд свидетельские показания Затко для собственных нужд, поэтому роль информатора во всей этой истории пока не до конца очевидна.