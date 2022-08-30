На протяжении последнего десятилетия западные сервисы активно «приучали» россиян к «честному» пользованию цифровым контентом: насаждали различные удобные услуги, обеспечивающие пользователя свободным доступом к музыке/фильмам/библиотеке видеоигр за ежемесячную абонентскую плату. После начала боевых действий на территории Украины и последовавших за ними беспрецедентных по своему количеству «санкций» против России со стороны коллективного Запада эти самые сервисы быстренько собрали свои манатки и ушли с рынка, приносившего им большой доход, который в перспективе должен был только нарастать.
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Теперь речь пойдёт о долгосрочных последствиях для ушедших сервисов — в данном случае занимающихся распространением музыкального контента. Согласно проведённому фирмой Kantar исследованию, в котором приняли участие 2 750 респондентов в возрасте от 16 до 55 лет в российских городах с населением более 100 тысяч человек, всё не так однозначно, как могло показаться.
Результаты опроса оказались любопытными: выяснилось, что последователей идеи «На торрентах всё скачаем!» на деле не так много, как они пытаются изобразить. По состоянию на конец августа лишь 14 % пользователей зарубежных музыкальных сервисов перешли на условные «торренты». Более 80 % подписчиков западных сервисов, в числе которых Spotify, Apple Music и YouTube Music, просто перешли на российские аналоги, самым популярным из которых является «Яндекс. Музыка».
Как следует из опроса, наиболее популярными отечественными музыкальными сервисами помимо «Яндекс. Музыки» также являются «VK Музыка», «Звук» и МТС Music. Выясняется, что иностранными музыкальными сервисами до «санкций» пользовались 36 % опрошенных, значительная часть из которых также параллельно пользовалась и отечественными аналогами. Что же до «пиратства», то к данной мере в деле прослушивания музыкального контента в январе—феврале текущего года прибегали только 6,2 % респондентов.