Остальные ушли «на торренты».

На протяжении последнего десятилетия западные сервисы активно «приучали» россиян к «честному» пользованию цифровым контентом: насаждали различные удобные услуги, обеспечивающие пользователя свободным доступом к музыке/фильмам/библиотеке видеоигр за ежемесячную абонентскую плату. После начала боевых действий на территории Украины и последовавших за ними беспрецедентных по своему количеству «санкций» против России со стороны коллективного Запада эти самые сервисы быстренько собрали свои манатки и ушли с рынка, приносившего им большой доход, который в перспективе должен был только нарастать.

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Теперь речь пойдёт о долгосрочных последствиях для ушедших сервисов — в данном случае занимающихся распространением музыкального контента. Согласно проведённому фирмой Kantar исследованию, в котором приняли участие 2 750 респондентов в возрасте от 16 до 55 лет в российских городах с населением более 100 тысяч человек, всё не так однозначно, как могло показаться.

Результаты опроса оказались любопытными: выяснилось, что последователей идеи «На торрентах всё скачаем!» на деле не так много, как они пытаются изобразить. По состоянию на конец августа лишь 14 % пользователей зарубежных музыкальных сервисов перешли на условные «торренты». Более 80 % подписчиков западных сервисов, в числе которых Spotify, Apple Music и YouTube Music, просто перешли на российские аналоги, самым популярным из которых является «Яндекс. Музыка».

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Как следует из опроса, наиболее популярными отечественными музыкальными сервисами помимо «Яндекс. Музыки» также являются «VK Музыка», «Звук» и МТС Music. Выясняется, что иностранными музыкальными сервисами до «санкций» пользовались 36 % опрошенных, значительная часть из которых также параллельно пользовалась и отечественными аналогами. Что же до «пиратства», то к данной мере в деле прослушивания музыкального контента в январе—феврале текущего года прибегали только 6,2 % респондентов.