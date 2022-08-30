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Новости Software Игнатий Колыско
Анонсирована World of Anterra — фэнтезийная ролевая игра с огромным миром, пиксельной графикой и процедурной генерацией уровней
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Инди-компания 81monkeys занялась производством World of Anterra — фэнтезийной ролевой игры с пиксельной графикой, огромным миром, драконами и отсылающими к классическим произведениям в этом жанре механиками.

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В представленной World of Anterra игрокам нужно будет отправиться в очень долгое путешествие по миру Антерра, где им доведётся раскрыть тайну спящих драконов. В лучших традициях больших ролевых игр, проект от 81monkeys не будет никак ограничивать исследователей — на основной квест разрешат «забить», посвятив себя выполнению второстепенных заданий от многочисленных жителей Антерры.

Нелинейность и свобода выбора — ключевые особенности игры, о которых разработчики считают нужным заявить уже сейчас. Если наскучит выполнять чьи-то просьбы, то всегда можно отвлечься на другие занятия — например, на рыбалку, охоту или строительство.

Мир в World of Anterra будет действительно очень масштабным и проработанным. Авторы утверждают, что отдельные его локации будут процедурно генерируемыми. А вот для местных жителей (то есть, NPC) пропишут набор уникальных занятий и даже распорядок дня. Общение с важными персонажами мира World of Anterra организуют посредством привычной системы диалогов с выбором вариантов реплик.

Для проекта от 81monkeys проектируется пошаговая боевая система с обширным набором оружия — от мечей с луками до магических заклинаний. Навыки владения элементами снаряжения тоже можно будет прокачивать, это касается как оружия, так и брони.

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Разработчики World of Anterra вышли со своим проектом на Kickstarter: на момент написания данного материала он собрал $41,9 тысяч долларов из $99555 минимально необходимых. Кампания по сбору средств закончится только через 24 дня — судья по динамике, у авторов есть все шансы собрать нужную сумму и даже больше.

#81monkeys #world of anterra
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