С боевыми роботами, реактивным ранцем и кое-чем ещё.

В рамках выставки gamescom 2022 разработчики из Appeal Studios совместно с издательством THQ Nordic показывали демоверсию приключенческой игры Outcast 2. На YouTube-канале GamersPrey появилось видео продолжительностью 9 с половиной минут, записанное по результатам общения с этой самой «демкой».

реклама

В начале ролика главный героя участвует в плотных перестрелках с роботами-захватчиками, используя при этом голографический щит, но полностью игнорируя укрытия. Чем обусловлено последнее обстоятельство — ещё предстоит выяснить. Может, в самой игре нет предусмотрено механики стрельбы из-за укрытий, а может геймер не хотел их использовать.

Позже нам показали прогулки главного героя по открытым локациям, приправленные общением с коренным населением мира Адельфы. Наш искатель приключений регулярно активирует реактивный ранец, который помогает ему запрыгивать на высокие уступы и горные породы. В какой-то момент Каттеру Слэйду (так зовут главного героя) приходится сразиться с огромным червём-боссом (он же Гарондар), который плюётся ядовитой слизью и удивляет быстрой сменой дислокации.

Официальное описание проекта:

«Через 20 лет после того, как удостоенная множества наград экшн-адвенчура Outcast стала родоначальницей жанра нелинейных игр с открытым миром, Каттер Слэйд возвращается в удивительный мир Адельфы. Воскрешенный всемогущими йодами, он обнаруживает, что таланы порабощены, природные ресурсы планеты разграблены, а его собственное прошлое как-то связано с нашествием роботов-захватчиков. Похоже, ему придется спасать планету снова.

Команда разработчиков первой Outcast вновь объединилась, чтобы создать этот увлекательный мир, полный опасностей и населенный таланами — разумными существами с древней культурой, чьи судьбы тесно переплелись с земными со времен событий первой игры. Ваш герой, бывший “морской котик” Каттер Слэйд, не растерял ни капли своего сухого юмора, но мир вокруг него изменился — а значит, придется измениться и ему».

рекомендации 3060 Ti за 40 тр в Регарде 3070 за 40 тр MSI в Ситилинке Пиши на наш сайт и зарабатывай 3050 ASUS уже 30 тр 12700KF за копейки в Ситилинке 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 3060 дешевле 40тр в Ситилинке 3050 дешевле 30 тр в Регарде В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Outcast 2 — A New Beginning должна выйти на PC, PS5, Xbox Series X и S в ближайшем будущем. Дата релиза будет объявлена позже.