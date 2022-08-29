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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Видео: девять с лишним минут приключенческого экшена Outcast 2
С боевыми роботами, реактивным ранцем и кое-чем ещё.
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В рамках выставки gamescom 2022 разработчики из Appeal Studios совместно с издательством THQ Nordic показывали демоверсию приключенческой игры Outcast 2. На YouTube-канале GamersPrey появилось видео продолжительностью 9 с половиной минут, записанное по результатам общения с этой самой «демкой».

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В начале ролика главный героя участвует в плотных перестрелках с роботами-захватчиками, используя при этом голографический щит, но полностью игнорируя укрытия. Чем обусловлено последнее обстоятельство — ещё предстоит выяснить. Может, в самой игре нет предусмотрено механики стрельбы из-за укрытий, а может геймер не хотел их использовать.

Позже нам показали прогулки главного героя по открытым локациям, приправленные общением с коренным населением мира Адельфы. Наш искатель приключений регулярно активирует реактивный ранец, который помогает ему запрыгивать на высокие уступы и горные породы. В какой-то момент Каттеру Слэйду (так зовут главного героя) приходится сразиться с огромным червём-боссом (он же Гарондар), который плюётся ядовитой слизью и удивляет быстрой сменой дислокации.

Официальное описание проекта:

«Через 20 лет после того, как удостоенная множества наград экшн-адвенчура Outcast стала родоначальницей жанра нелинейных игр с открытым миром, Каттер Слэйд возвращается в удивительный мир Адельфы. Воскрешенный всемогущими йодами, он обнаруживает, что таланы порабощены, природные ресурсы планеты разграблены, а его собственное прошлое как-то связано с нашествием роботов-захватчиков. Похоже, ему придется спасать планету снова.

Команда разработчиков первой Outcast вновь объединилась, чтобы создать этот увлекательный мир, полный опасностей и населенный таланами — разумными существами с древней культурой, чьи судьбы тесно переплелись с земными со времен событий первой игры. Ваш герой, бывший “морской котик” Каттер Слэйд, не растерял ни капли своего сухого юмора, но мир вокруг него изменился — а значит, придется измениться и ему».

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Outcast 2 — A New Beginning должна выйти на PC, PS5, Xbox Series X и S в ближайшем будущем. Дата релиза будет объявлена позже.

#thq nordic #appeal studios #outcast 2
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