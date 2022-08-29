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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Новое оружие и техника — в трейлере боевого пропуска второго сезона Battlefield 2042
Миниганы, футуристические БПМ — всё на месте.
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Battlefield 2042, как и подобает любому современному проекту-сервису, развивается посредством так называемых сезонов — крупных контентных обновлений, включающих в свой состав боевые пропуски с дополнительным контентом. Второй сезон Battlefield 2042, который окрестили «Мастером-оружейником» (Master of Arms), стартует уже завтра, и по такому случаю DICE опубликовала специальный сопутствующий видеоролик.

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В самом видео можно заметить массу новых видов оружия, включая устанавливаемый в качестве турели пулемёт-миниган, современные виды БМП, а также различное новое стрелковое вооружение. Гвоздём «программы» же станет новый специалист.

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К слову, о специалистах: к третьему сезону DICE намеревается переработать данную систему, вернув в игру привычные классы персонажей. Имеющиеся специалисты будут распределены по четырём классам — штурмовик, разведчик, боец поддержки и инженер — получив уникальные классовые элементы экипировки, но и также сохранив свои «специальные». По крайней мере, такова текущая идея, и вероятно, что к старту третьего сезона, который произойдёт ещё через несколько месяцев, многое преобразится.

#electronic arts #dice #battlefield 2042
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