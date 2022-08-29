Миниганы, футуристические БПМ — всё на месте.

Battlefield 2042, как и подобает любому современному проекту-сервису, развивается посредством так называемых сезонов — крупных контентных обновлений, включающих в свой состав боевые пропуски с дополнительным контентом. Второй сезон Battlefield 2042, который окрестили «Мастером-оружейником» (Master of Arms), стартует уже завтра, и по такому случаю DICE опубликовала специальный сопутствующий видеоролик.

реклама

В самом видео можно заметить массу новых видов оружия, включая устанавливаемый в качестве турели пулемёт-миниган, современные виды БМП, а также различное новое стрелковое вооружение. Гвоздём «программы» же станет новый специалист.

рекомендации 3060 Ti за 40 тр в Регарде 3070 за 40 тр MSI в Ситилинке Пиши на наш сайт и зарабатывай 3050 ASUS уже 30 тр 12700KF за копейки в Ситилинке 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 3060 дешевле 40тр в Ситилинке 3050 дешевле 30 тр в Регарде В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

К слову, о специалистах: к третьему сезону DICE намеревается переработать данную систему, вернув в игру привычные классы персонажей. Имеющиеся специалисты будут распределены по четырём классам — штурмовик, разведчик, боец поддержки и инженер — получив уникальные классовые элементы экипировки, но и также сохранив свои «специальные». По крайней мере, такова текущая идея, и вероятно, что к старту третьего сезона, который произойдёт ещё через несколько месяцев, многое преобразится.