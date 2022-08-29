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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Комедийный шутер High on Life от автора «Рика и Морти» будет регулярно получать новый контент
Со своим предыдущим проектом они делали то же самое.
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Разработчики из Squanch Games, основанной одним из авторов популярного анимационного сериала «Рик и Морти» Джастином Ройландом, заявили, что анонсированный ранее этим летом экшен High on Life будет на регулярной основе получать дополнительный контент после релиза. Авторы намерены выпускать его на протяжении довольно долгого времени.

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Как заявил исполнительный продюсер High on Life Мэтти Стадиван, команда разработчиков уже продумала и придумала, что будет выпускать для игры после её релиза. В планах и технические патчи, и большие DLC с контентом, который не уместился в основную игру.

Напомним, Squanch Games поддерживала Trover Saves The Universe, свой предыдущий проект, на протяжении довольно долгого времени. В отношении грядущей High on Life будет применяться аналогичный подход.

Напомним, High on Life — это новая приключенческая игра от Джастина Ройланда, в которой геймеров ждут различные миры и локации на просторах космоса, сражения с мерзким Гармантюозом и его бандой отморозков, трофеи, встречи с уникальными персонажами и многое другое.

«Школа окончена, ни работы, ни амбиций, ни успехов — ничего в твоей жизни. Но вот на Землю нападает инопланетный картель, который хочет использовать людей в качестве наркотика. Теперь тебе в компании с харизматичным говорящим оружием предстоит принять брошенный вызов и стать самым смертоносным межгалактическим охотником за сокровищами, которого когда-либо видела вселенная», — гласит официальное описание к игре.

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High on Life должна выйти 13 декабря на ПК (Steam, Epic Games Store) и Xbox. Проект сразу после выхода пополнит собой библиотеку сервиса Game Pass.

#high on life #squanch games
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Хохлы - умные. Они уничтожат каждого руского пидapaса, кто сунется на их землю.
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Слышь ты пидaрacина очкастая, тебя надо выeбaть в жопу шваброй, чтобы ты шлюха шоссейная, знал своё место в будке.
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Т.е. по фейку сделаному на коленке каким то челом ты поверил в этот высер? да ты дружок долб**б ))))))))))))))
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