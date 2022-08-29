Команда поддержки социальной сети «ВКонтакте» представила новый дизайн личного профиля пользователя, который теперь должен стать «центром для самовыражения в цифровом мире». Разработчики утверждают, что он даёт широкие возможности для самовыражения и упрощает обмен информацией с учётом высокой скорости потребления контента в современном мире.
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Марина Краснова, CEO ВКонтакте:
«В центре внимания — индивидуальность. В новом профиле можно легко демонстрировать подписчикам свои интересы и увлечения, делиться творчеством. Все изменения обусловлены запросом на высокую скорость коммуникации, желание пользователей быстро погружаться в главное, поэтому новый дизайн включает в себя простоту, лёгкость интерфейсов, а также мгновенный доступ к публикации и просмотру разнообразных форматов контента. Широкий набор инструментов “ВКонтакте”, включая уникальные цифровые аватары vmoji, помогут каждому человеку сформировать комфортное виртуальное пространство для общения и самовыражения в виртуальном мире с учётом персональных потребностей».
Профиль «ВКонтакте» теперь должен стать полноценной цифровой визиткой, помогая пользователю развивать персональный бренд. Теперь все остальные смогут можно быстро увидеть основную информацию о пользователе, легко перейти к контактам и подробному описанию. А владелец профиля получит возможность добавлять мини-приложения с дополнительными сервисами для подписчиков. Тот же иллюстратор сможет предложить аудитории сервис для быстрого заказа футболок со своим принтом прямо из профиля. Управление личным профилем и редактирование информации о себе также стало более простым и интуитивным.
Каждый профиль теперь можно сделать максимально индивидуальным и уникальным — достаточно поставить большую обложку с актуальной для пользователя картинкой. Например, можно украсить профиль атмосферной фотографией либо видом из окна, а можно рассказать о своих увлечениях или поделиться творчеством.
Помощь в самовыражении также окажет функция быстрого доступа к публикации самых разнообразных форматов контента, доступных «ВКонтакте». Единая кнопка поможет быстро перейти к созданию записи, истории, разместить фото, видео, клип или начать трансляцию.
Свежий и актуальный контент автоматически будет показан в профиле на самом заметном месте, остальные форматы подписчики смогут посмотреть на вкладках. Например, если художник часто публикует свои работы, то на первый план выходит именно визуальный контент — подписчики увидят его картины, а в профиле у лидера музыкальной группы — свежие треки.