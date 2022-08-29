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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Видео: свежий трейлер Warframe посвятили Стинаксу — 50-му варфрейму
Игра продолжает развиваться.
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Разработчики из компании Digital Extremes опубликовали анимационный трейлер своего мультиплеерного экшена Warframe в честь Стинакса — 50-го по счёту варфрейма, мифического воина, вооружённого копьём и щитом. Игроки смогут получить его бесплатно в течение двух недель — для этого нужно войти в систему после выхода обновления «Срывающий вуаль» в сентябре.

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В рамках одиночного квеста «Срывающий вуаль» игрокам нужно будет пробивать себе дорогу через натиск Владеющих Разумом с фирменным оружием Кахла. После чего геймерам дадут возможность открывать для себя еженедельные миссии, выполнение которых открывает возможности для улучшения и персонализации Кахла.

В рамках обновления игроки в Warframe смогут получить новые скины «Оболочка Бездны», а также коллекцию «Кладриус». В общем плане игра сможет похвастаться изменениями в некоторых механик, способностях стартовых варфреймов и многим другим.

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О других особенностях квеста «Срывающий вуаль» можно прочитать в специальной заметке на официальном сайте Warframe.

#warframe #digital exremes
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