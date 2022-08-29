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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Церемония открытия gamescom 2022 привлекла внимание 12 млн зрителей — это на миллион меньше, чем годом ранее
Множатся проблемы, снижается интерес к играм.
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Выставка gamescom 2022 официально завершена, и её организаторы закономерно пожелали подвести её итоги. В целом они оказались ощутимо скромнее, чем в прошлом году: здесь свою роль сыграло и возвращение выставки к гибридному формату проведения, и постепенное возвращение мира к «доковидному» статусу кво, и нарастающие проблемы в мире. Последние два обстоятельства неизбежно отодвигают видеоигры на второй план.

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Итак, непосредственно церемония открытия открытия — Gamescom Opening Night Live — привлекла внимание двенадцати миллионов зрителей, что на миллион зрителей меньше, чем годом ранее. Что же до просмотров всего контента в рамках выставки, то их число составило 130 миллионов; в прошлом году данная статистика не учитывалась, поэтому её изменения за год мы оценить не можем.

Поскольку в этом году gamescom в том числе проводилась в «очном» формате, то организаторы выставки сообщили, что всего её посетили 265 тысяч человек из сотни государств. При этом две трети участвовавших в выставке компаний и организаций являются зарубежными, то есть, не немецкими (gamescom традиционно проходит в Кёльне).

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План на следующий год уже сформирован: gamescom 2023 пройдёт с 23 (22, учитывая церемонию открытия) по 27 августа в том же месте.

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