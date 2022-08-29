Множатся проблемы, снижается интерес к играм.

Выставка gamescom 2022 официально завершена, и её организаторы закономерно пожелали подвести её итоги. В целом они оказались ощутимо скромнее, чем в прошлом году: здесь свою роль сыграло и возвращение выставки к гибридному формату проведения, и постепенное возвращение мира к «доковидному» статусу кво, и нарастающие проблемы в мире. Последние два обстоятельства неизбежно отодвигают видеоигры на второй план.

реклама

Итак, непосредственно церемония открытия открытия — Gamescom Opening Night Live — привлекла внимание двенадцати миллионов зрителей, что на миллион зрителей меньше, чем годом ранее. Что же до просмотров всего контента в рамках выставки, то их число составило 130 миллионов; в прошлом году данная статистика не учитывалась, поэтому её изменения за год мы оценить не можем.

Поскольку в этом году gamescom в том числе проводилась в «очном» формате, то организаторы выставки сообщили, что всего её посетили 265 тысяч человек из сотни государств. При этом две трети участвовавших в выставке компаний и организаций являются зарубежными, то есть, не немецкими (gamescom традиционно проходит в Кёльне).

рекомендации 3060 Ti за 40 тр в Регарде 3070 за 40 тр MSI в Ситилинке Пиши на наш сайт и зарабатывай 3050 ASUS уже 30 тр 12700KF за копейки в Ситилинке 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 3060 дешевле 40тр в Ситилинке 3050 дешевле 30 тр в Регарде В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

План на следующий год уже сформирован: gamescom 2023 пройдёт с 23 (22, учитывая церемонию открытия) по 27 августа в том же месте.