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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Sony приобрела коллектив Savage Game Studios, работающий над «сервисным AAA-боевиком» для мобильных платформ
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Крупные «рыбы» в игровой индустрии продолжают «съедать» рыбок помельче, дабы иметь возможность конкурировать с другими крупными конкурентами на своём поприще. Так, сегодня Sony сообщила, что отныне в её «семью» входит молодой коллектив Savage Game Studios.

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Сумма сделки не разглашается, однако, согласно заверению Sony, свежеприобретённая студия будет заниматься сервисным боевиком AAA-уровня для мобильных платформ. Что Sony и Savage Game Studios подразумевают под «AAA-боевиком» в одном предложении с «мобильными платформами» — вопрос хороший. Узнаем, очевидно, уже постфактум.

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Возможно, речь идёт о планомерном переносе популярных франшиз компании на мобильные платформы, как это делают конкуренты с теми же Apex Legends Mobile, Call of Duty Mobile, Battlefield Mobile и другими.

#sony
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