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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
30 минут игрового процесса Tempest Rising — идейной наследницы стратегий серии Command & Conquer
Учитывая практически полную смерть данного жанра, выглядит отлично.
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В середине августа в рамках игровой презентации издательства THQ Nordic состоялась презентация стратегии в реальном времени Tempest Rising, внешне и геймплейно до боли напоминающей проекты культовой серии Command & Conquer. Очевидно, что полноценная демонстрация геймплея была лишь вопросом времени, и, к счастью, весьма короткого: в рамках теперь уже официально завершившейся выставки gamescom 2022 разработчики Tempest Rising продемонстрировали журналистам порядка получаса игрового процесса своего творения.

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Важно понимать, что хоть продолжительность видеоролика составляет 42,5 минуты, но треть этого времени отведена на «болтовню», имеющую к геймплею весьма опосредованное отношение.

С точки зрения сюжета и сеттинга нас ждёт постапокалиптическое будущее, ставшее таковым в результате состоявшейся в альтернативном 1997 году Третьей мировой войны, стёршей с лица Земли прежнюю жизнь и ввергнувшей человечество в пучину тотального хаоса. Играть будем за представителей образовавшихся в ходе упадка человечества крупных и влиятельных групп, борющихся с другими группами за право обладать ещё оставшимися на планете ресурсами, главным и самым ценным из которых является так называемый Tempest, давший название всему проекту.

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По плану, Tempest Rising выйдет в свет в следующем году.

#tempest rising
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