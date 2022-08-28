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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Дополнение Lightfall к Destiny 2 сместило Spider-Man Remastered в недельном чарте продаж Steam
В России оно не продаётся. Как видим, данное обстоятельство Bungie не сильно расстраивает.
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Казалось, что очередной «топ» недельного чарта продаж в Steam будет таким же скучным, как предыдущие, но сервис Valve не был бы собой, если бы не удивлял в самый неожиданный момент. По итогам недели продаж с 21 по 27 августа включительно (помним, что в западном полушарии воскресенье только недавно началось) выяснилось, что безусловным лидером в плане пользовательского интереса стал предзаказ контентного дополнения Lightfall к боевику Destiny 2.

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Хотя формально дополнение выйдет только в самом конце февраля следующего года, пользователи уже вовсю оформляют на него предзаказ. Проект разместился на втором месте чарта, уступив лишь по недоразумению всё ещё участвующему в нём портативному ПК Steam Deck.

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В остальном десятка лидеров выглядит следующим образом:

  • Steam Deck;
  • Destiny 2 Lightfall + Annual Pass;
  • Total War Warhammer III;
  • Marvel’s Spider-Man Remastered;
  • Cult of the Lamb;
  • Total War Warhammer III Champions of Chaos;
  • F1 Manager 2022;
  • Sekiro Shadows Die Twice GOTY Edition;
  • Hogwarts Legacy;
  • Naraka Bladepoint.
#steam #valve #bungie #destiny 2
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Сейчас обсуждают

RED
19:10
Типично русская черта - радоваться тому, что у соседа корова сдохла, хотя сам по уши в говне живешь. На самом деле риторика хорошая, хэшрейт сети заметно снизился, и последние несколько месяцев доход...
Майнинг Эфира перестал приносить ощутимую прибыль перед переходом на PoS, а альтернатив пока нет
Олеся Гребеневич
19:09
Клоун, подрасти, потом пойдёшь работать, вот там тебе объяснят, что такое электронная трудовая )))
Крылатую ракету, способную "долететь до Сибири", успешно испытали в США
ахахах
19:08
все слова знаю,а чё за пригожин
Крылатую ракету, способную "долететь до Сибири", успешно испытали в США
Regdan Regdan
19:07
Я о том же пишу, но обязательно вылезут чебуреки и начнут кукарекать.
Майнинг Эфира перестал приносить ощутимую прибыль перед переходом на PoS, а альтернатив пока нет
Денис Синяков
19:06
Ну вот вижу электронную трудовую, другого человека, мирдверьпмяч
Крылатую ракету, способную "долететь до Сибири", успешно испытали в США
Regdan Regdan
19:06
Требует пидалик бутерин. Иди почитай что пишут разработчики эфира. Это мошенничество в чистом виде. Обещали одно в итоге "мы вам ни чего не обещали"
Майнинг Эфира перестал приносить ощутимую прибыль перед переходом на PoS, а альтернатив пока нет
Олеся Гребеневич
19:05
Дурачок, если бы ты работал хоть раз в жизни, то бы знал, что существует электронная трудовая )))
Крылатую ракету, способную "долететь до Сибири", успешно испытали в США
Денис Синяков
19:05
Нормальная работа тут своими людьми занята. Так что оставайся где есть, у вас, выходит, не хуже нашего явно
Крылатую ракету, способную "долететь до Сибири", успешно испытали в США
Олеся Гребеневич
19:04
Туда тебе и дорога, нищее и безработное А был бы грамоте обучен и не жрал бы водку вёдрами - работал бы на нормальной работе
Крылатую ракету, способную "долететь до Сибири", успешно испытали в США
Regdan Regdan
19:04
Угомонить. Ты понятия не имеешь что такое капитализация
Майнинг Эфира перестал приносить ощутимую прибыль перед переходом на PoS, а альтернатив пока нет
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