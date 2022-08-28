Казалось, что очередной «топ» недельного чарта продаж в Steam будет таким же скучным, как предыдущие, но сервис Valve не был бы собой, если бы не удивлял в самый неожиданный момент. По итогам недели продаж с 21 по 27 августа включительно (помним, что в западном полушарии воскресенье только недавно началось) выяснилось, что безусловным лидером в плане пользовательского интереса стал предзаказ контентного дополнения Lightfall к боевику Destiny 2.
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Хотя формально дополнение выйдет только в самом конце февраля следующего года, пользователи уже вовсю оформляют на него предзаказ. Проект разместился на втором месте чарта, уступив лишь по недоразумению всё ещё участвующему в нём портативному ПК Steam Deck.
В остальном десятка лидеров выглядит следующим образом:
- Steam Deck;
- Destiny 2 Lightfall + Annual Pass;
- Total War Warhammer III;
- Marvel’s Spider-Man Remastered;
- Cult of the Lamb;
- Total War Warhammer III Champions of Chaos;
- F1 Manager 2022;
- Sekiro Shadows Die Twice GOTY Edition;
- Hogwarts Legacy;
- Naraka Bladepoint.