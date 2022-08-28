Каждый миллион будут считать. Потому что почему бы и нет?

Capcom — одна из тех игровых компаний, которые с огромным трепетом относятся к статистическим показателям своих игр: ни один миллион, ни одна сотня тысяч копий не пройдут без фиксации. Иногда одержимость Capcom даже доходит до абсурда: вроде бы число не «круглое», но поделиться им всё равно надо. Именно так произошло с Monster Hunter Rise: в Capcom посчитали, что нам обязательно необходимо знать о том, что общие продажи данного проекта преодолели отметку в 11 миллионов копий.

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Учитывая, что десять миллионов копий игры было продано по состоянию на начало июля, можно с уверенностью утверждать, что хоть интерес к проекту остаётся, но он неизбежно охладевает.

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Важно также помнить, что Capcom не дифференцирует продажи по платформам, поэтому неизвестно, какая доля продаж Monster Hunter Rise приходится на PC, а какая на Nintendo Switch. Напомним, что на гибридной консоли игра вышла весной 2021-го, или почти на год раньше, чем на компьютерах.