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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Видео: 11 минут прохождения второй главы Lies of P
Бои, прогулки и разборки с боссами. Всё предсказуемо.
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Разработчики из студии Neowiz выпустили новое геймплейное видео ролевого экшена Lies of P, который в рамках текущей gamescom 2022 был достаточно хорошо представлен. Свежее видео содержит целых 11 минут реального геймплея — с боевыми стычками, редкими диалоговыми менюшками и обязательной битвой с боссом в конце.

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Свежий ролик появился на канале игрового издания IGN в YouTube. В описании указывается, что заснятое действо будет происходить во второй главе игры. Главный герой изучает закрытые локации с богато обставленными интерьерами, но не забывает и об уличных прогулках.

Причём, в последнем случае пешее путешествие не обязательно может разворачиваться на земле. Других подробностей озвучено не было.

Lies of P должна поступить в продажу в будущем году на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X|S. Также проект можно будет опробовать по подписке Xbox Game Pass.

Вечная история о Пиноккио была переосмыслена с мрачными и поразительными визуальными эффектами. Действие происходит в павшем городе Крат, Пиноккио отчаянно борется за то, чтобы стать человеком, несмотря ни на что.

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Ключевая особенность проекта — так называемая «система лжи». Игрок сможет проходить процедурные квесты, действие которых будет развиваться в зависимости от того, как главный герой лжёт. Этот выбор затем повлияет на то, как закончится история.

#lies of p #neowiz
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