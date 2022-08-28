На протяжении без малого семи лет, что мы знаем о существовании System Shock 3, данный проект постоянно преследовала одна напасть за другой: смена издателя, катастрофические проблемы с финансированием и попросту многолетнее отсутствие информации о статусе производства. Очевидно, что ничего светлого игру не ждёт, и слухи об этом начали поступать ещё в начале весны этого года. Теперь же, по всей видимости, мы получили первое подтверждение того, что о триквеле известной в своё время игры можно забыть.
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По словам представителя студии Nightdive, после передачи System Shock 3 под контроль китайского игрового гиганта Tencent всё стало зависеть исключительно от него. Важно понимать, что сама Nightdive в работе над триквелом не участвует: за его разработку отвечает коллектив OtherSide Entertainment, поэтому никакой информацией о его состоянии у руководства первой попросту нет. Ни текущего состояния проекта, ни состава разработчиков, ни каких бы то ни было подробностей — ничего этого пока неизвестно.
Известно одно: сама Nightdive, по соглашению с Tencent, имеет право на выпуск ремейков System Shock и System Shock 2, а всё, что будет происходить с франшизой дальше — полностью в ведении Tencent. А там, как известно, церемониться и рассуждать о высоких материях не станут: если проект не способен приносить сверхприбыль, его быстро завернут и уберут «в стол».