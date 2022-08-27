Игра находится в раннем доступе.

Разработчики из PlaySide совместно с издательством Team17 представили трейлер стратегии Age of Darkness: Final Stand, посвящённый Эдвину — персонажу игры, одноглазому ветерану, покрытому шрамами, который неплохо так орудует своим огромным мечом и пускает в ход магию огня.

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В ролике нам также поясняют, что Эдвин — отличный командир, именно поэтому окружающие его солдаты намного быстрее набирают опыт. В трейлере основное внимание уделяется масштабным боям, которые здесь — ключевой геймплейный элемент. Стычки с участием нескольких тысяч противников являются обычным делом для Age of Darkness: Final Stand.

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Стратегия от PlaySide, копирующая всё лучше от великолепной They Are Billions, вышла в ранний доступ Steam ещё 7 октября прошлого года. С того самого момента проект собрал более 4 тысяч отзывов, из которых 86 % — положительные.