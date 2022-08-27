Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Трейлер стратегии Age of Darkness: Final Stand посвятили одноглазому командиру-ветерану
Игра находится в раннем доступе.
рекомендации
-30% на 6700XT ASUS
3060 Ti MSI за копейки - смотри
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
В полтора раза подешевела 3080 Ti ASUS
ASUS 3070 за 50 тр в Регарде
3060 ASUS дешевле 40 тр

Разработчики из PlaySide совместно с издательством Team17 представили трейлер стратегии Age of Darkness: Final Stand, посвящённый Эдвину — персонажу игры, одноглазому ветерану, покрытому шрамами, который неплохо так орудует своим огромным мечом и пускает в ход магию огня.

реклама

В ролике нам также поясняют, что Эдвин — отличный командир, именно поэтому окружающие его солдаты намного быстрее набирают опыт. В трейлере основное внимание уделяется масштабным боям, которые здесь — ключевой геймплейный элемент. Стычки с участием нескольких тысяч противников являются обычным делом для Age of Darkness: Final Stand.

рекомендации
3060 Ti за 40 тр в Регарде
3070 за 40 тр MSI в Ситилинке
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3050 ASUS уже 30 тр
12700KF за копейки в Ситилинке
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
3050 дешевле 30 тр в Регарде
В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Стратегия от PlaySide, копирующая всё лучше от великолепной They Are Billions, вышла в ранний доступ Steam ещё 7 октября прошлого года. С того самого момента проект собрал более 4 тысяч отзывов, из которых 86 % — положительные.

#team17 #playside #age of darkness final stand
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Видео: 16 минут геймплея ролевого экшена Thymesia, вдохновлённого Bloodborne
Релиз мрачного ролевого экшена Thymesia, вдохновлённого Dark Souls, вновь отложен
Видео: трейлер мрачного боевика Thymesia про чуму и монстров с точной датой релиза
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

"Реальная частота памяти" или о вашей отсталости от технологий
51
Улучшаю дешёвый кулер для процессора топовым вентилятором, результат впечатляет
80
В США назревает гражданское противостояние – стоит ли ждать войны и в чём причина противоречий
110
Как установить SATA накопители, если корпус слишком маленький для этого
36
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z690 Torpedo
24
Электрокары не оправдали ожиданий экспертов – цены растут, а перспективы туманны
39
Краткий обзор фильма "За пределами пустоты"
17
Краткое тестирование в игре Saints Row 2022
9
Исследования показали, что терапия псилоцибином снижает употребление алкоголя на 83%
10
Bentley разрабатывает свой уникальный электромобиль и собирается представить его в 2025 году
7

Сейчас обсуждают

Тема Круглов
17:02
Скажи какому нибудь dai что стеблкоины не крипта. Для стейблов нужны блокчейны. Про их ненадежность знаю, люди постепенно увидят это и все болтше будут держать накопления в чем то более надежном типа ...
Grand Theft Auto 6 будет получать обновления для одиночной кампании
Гроб Гробыч
17:00
автору заплатили бабосы, надо отрабатывать
В США назревает гражданское противостояние – стоит ли ждать войны и в чём причина противоречий
felsherZzZz
16:59
Бандеровцы не знают, что в России есть круглосуточная стоматологическая помощь!)) Мы же не загнивающий от пидарасов европа и разворованная украина.
В США назревает гражданское противостояние – стоит ли ждать войны и в чём причина противоречий
Антон Базякин
16:59
Судя по фото в начале страницы, хотел написать про водопровод, а тут переклинило, и мозг выдал высер про компы....
Как неправильно собрать компьютер – стоит ли доверять сборку другу или соседу за баночку пива
Тема Круглов
16:58
Да и про хранение кэша в акциях, на счетах банков так говорили.
Курс Эфира рухнул в ожидании PoS и падения экономики США – сколько будут стоить 1 ETH после 15.09
Spambomber_2
16:56
Сракотан у дефки на 1-й картинке неплох. А что касается самой игрульки, так очередная поскакушка, не более того.
Видео: геймплейный трейлер стильного экшена Gungrave G.O.R.E. с безжалостным антигероем
REY_B_
16:54
А как сейчас верить официальным СМИ? Вот например говорят про ужасную засуху... Показывают пересохшие реки... Но если взглянуть на урожай, то например Франция собрала пшеницы лишь на 6% меньше чем в п...
Курс Эфира рухнул в ожидании PoS и падения экономики США – сколько будут стоить 1 ETH после 15.09
Dobpelkopf
16:54
"...слегка упоротым..." очевидно, что там полнейшее днище
В США назревает гражданское противостояние – стоит ли ждать войны и в чём причина противоречий
ChandlerXAAP
16:52
Пробовал, и не раз) Согаслен, привыкания нет вообще. Более того, после однократного приема, след раз уже как то и не хочется особо) Голову встряхивает нормально так) А на счет вреда не знаю, может и в...
Исследования показали, что терапия псилоцибином снижает употребление алкоголя на 83%
REY_B_
16:43
По мнению Майкрософт "всё это законно, всё исключительно для вашего удобства".
Хакерская «чудо-флешка» Rubber Ducky стала еще опаснее
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем