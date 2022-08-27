Игра выйдет 22 ноября текущего года.

Разработчики из Iggymob совместно с издательством Prime Matter представили геймплейное видео Gungrave G.O.R.E. — стильного экшен-шутера, в котором игрок сможет перевоплотиться в брутального антигероя, уничтожающего тысячи врагов.

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Вести разборки с врагами нашему антигерою придётся в «кровавых перестрелках, не уступающих красотой убийственному балету». По ходу дела герой также познаёт месть, любовь и верность, ведь в этом экшен-шутере от третьего лица, как заверяют сами авторы, соединились все лучшие черты западного и восточного игрового дизайна.

Главный герой Gungrave G.O.R.E. — безжалостная машина для убийства, в честь которой и названа игра. Грейв не умеет прятаться и отступать: везде и всюду он идёт только вперед, и чем больше по пути врагов, тем лучше. Поклонников серии и новых игроков ждет более 12 часов захватывающей сюжетной кампании.

По сюжету Gungrave G.O.R.E., Грейв вместе со своей спутницей, девочкой по имени Мика, выслеживает клан наркоторговцев. Сюжетные события будут происходить в странах Юго-Восточной Азии: Вьетнаме, Гонконге, Камбодже, Малайзии и Сингапуре.

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Релиз Gungrave G.O.R.E. должен состояться 22 ноября на ПК, PlayStation и Xbox.