Неплохое средство от бессонницы получается.

Анонсированная весной прошлого года фэнтезийная стратегия Gord в славянском сеттинге от экс-продюсера The Witcher 3 Стэна Джаста нечасто попадает в новостные ленты игровых изданий — в первую очередь из-за отсутствия соответствующих информационных поводов. Однако столь крупное мероприятие, как gamescom 2022, должно было наконец-то изменить данную ситуацию к лучшему. Именно благодаря данной выставке, а также изданию IGN как одному из самых влиятельных в индустрии, у нас появилась возможность взглянуть на 16 минут игрового процесса проекта.

реклама

Важно отметить, что журналисты опубликовали именно запись геймплея как есть: без монтажа, единым отрезком, демонстрирующим разные элементы игрового процесса Gord. Напомним, что Gord представляет собой смесь стратегии, приключения, градостроя и даже немножко ролевой игры. Что, впрочем, удивления вызывать не должно: без смешения жанров в современной игровой индустрии дела давно не обходятся, иначе было бы слишком скучно.

рекомендации 3060 Ti за 40 тр в Регарде 3070 за 40 тр MSI в Ситилинке Пиши на наш сайт и зарабатывай 3050 ASUS уже 30 тр 12700KF за копейки в Ситилинке 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 3060 дешевле 40тр в Ситилинке 3050 дешевле 30 тр в Регарде В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

По плану, релиз Gord состоится в этом году на PC и современных консолях.