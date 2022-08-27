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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Журналисты показали 16 минут геймплея Gord — мрачной стратегии от продюсера «Ведьмака»
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Анонсированная весной прошлого года фэнтезийная стратегия Gord в славянском сеттинге от экс-продюсера The Witcher 3 Стэна Джаста нечасто попадает в новостные ленты игровых изданий — в первую очередь из-за отсутствия соответствующих информационных поводов. Однако столь крупное мероприятие, как gamescom 2022, должно было наконец-то изменить данную ситуацию к лучшему. Именно благодаря данной выставке, а также изданию IGN как одному из самых влиятельных в индустрии, у нас появилась возможность взглянуть на 16 минут игрового процесса проекта.

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Важно отметить, что журналисты опубликовали именно запись геймплея как есть: без монтажа, единым отрезком, демонстрирующим разные элементы игрового процесса Gord. Напомним, что Gord представляет собой смесь стратегии, приключения, градостроя и даже немножко ролевой игры. Что, впрочем, удивления вызывать не должно: без смешения жанров в современной игровой индустрии дела давно не обходятся, иначе было бы слишком скучно.

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По плану, релиз Gord состоится в этом году на PC и современных консолях.

#gord
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