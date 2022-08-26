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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Особенности Company of Heroes 3 — в свежем геймплейном трейлере стратегии
Особенности тут действительно есть. И не надо смеяться!
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Хотя до релиза Company of Heroes 3 осталось чуть меньше трёх месяцев, но разработчики из Relic Entertainment не тормозят, а даже напротив — увеличивают частоту публикации различных подробностей своего творения. Сегодня очередь дошла до публикации геймплейного трейлера, демонстрирующего основные геймплейные механики новинки, как то использование высот, поддержка сетевого режима и возможность кооперативного прохождения различных миссий-схваток.

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Релиз Company of Heroes 3 состоится 17 ноября. На данный проект возлагаются большие надежды, поскольку он создавался при непосредственном участии сообщества, которое делилось с разработчиками своими мыслями и идеями того, как должна выглядеть современная военная стратегия.

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#relic entertainment #company of heroes 3
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