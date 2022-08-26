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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
СМИ: Amazon готовится к покупке Electronic Arts
Интеграция в игровой индустрии ничего хорошего для простого геймера не сулит.
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Похоже, нынешний год станет годом больших потрясений и преобразований не только в мире в целом, но и в игровой индустрии в отдельности. Не успели мы толком «переварить» тот факт, что Activision Blizzard будет принадлежать Microsoft, как сегодня появилась информация о готовящемся слиянии Amazon и Electronic Arts. Соответствующими сведениями сегодня поделился журналист издания USA Today Кирк Маккинд.

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Учитывая, что это уже не первый слух о возможном переходе Electronic Arts под контроль более «крупной рыбы», отношение к данной информации автоматически скептическое. Тем не менее, всякое может случиться.

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Журналист считает, что данное приобретение позволит Amazon заниматься экранизациями франшиз Electronic Arts и запускать их в своём стриминговом сервисе. Объявить о сделке якобы должны уже в течение сегодняшнего дня. Так что ждём. И помним, что в западном полушарии пятница закончится позже, чем в восточном, так что данное известие вполне может «перетечь» и на субботу.

#electronic arts #amazon
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