И когда-нибудь он выйдет.

Будучи крупной студией разработки игр, Creative Assembly без дела не сидит и активно трудится сразу над несколькими проектами. Во-первых, продолжает реализовывать новые идеи в рамках франшизы Total War, во-вторых, трудится над боевиком Hyenas, в-третьих, над неким неанонсированным проектом, и вот, наконец, над героем данного материала.

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Согласно имеющейся информации, работать над боевиком будет софийское подразделение Creative Assembly, выполнен он будет в режиме вида от третьего лица, а в его основу ляжет суперсовременный игровой движок Unreal Engine 5 от Epic Games, который потихоньку начинают брать на вооружение многие разработчики видеоигр. Он и удобен, и богат на возможности, и в целом соответствует текущему времени.

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К слову, если вы никогда не слышали про софийское подразделение Creative Assembly, то напомним, что оно ответственно за Total War Saga Troy, а также участвовало в разработке дополнений к основной стратегической серии Total War.