Как мало, оказывается, нужно, чтобы разгневать любящую публику.

Неделю назад в диаблоиде Path of Exile, который, справедливости ради, стал лучшим в своём классе, стартовало новое дополнение под названием «Озеро Каландры». Со списком вносимых им изменений и нововведений геймеры могли ознакомиться заранее, однако спустя несколько дней выяснилось, что помимо объявленных изменений в игре содержится как минимум одно «тайное». И его обнаружение подорвало среди геймеров уважение к разработчикам из Grinding Gear Games.

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Речь идёт о вероятности выпадения предметов высокого качества. В результате изменений параметров со стороны разработчиков получилось так, что предметы не только стали выпадать реже, но и их качество резко снизилось, что привело к всплеску недовольства тех, кто играют в Path of Exile исключительно ради «лута». Не имея других инструментов воздействия на разработчиков, игроки принялись бомбардировать пользовательский рейтинг Path of Exile в Steam, в результате чего её актуальный рейтинг снизился до «В основном отрицательного».

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Подобная мера воздействия возымела свой эффект: сегодня разработчики вышли на связь и объяснили, что произошло. По словам девелоперов, при подготовке обновления возникла ошибка — пресловутый «человеческий фактор» — которую попросту не заметили. В ближайшем обновлении шанс выпадения всех предметов будет поднят. Означает это его возвращение на прежний уровень или же просто будет поднятие относительно тотального снижения — вопрос хороший. Ответ узнаем в ближайшее время.