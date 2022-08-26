Такой же платформой, как электронная почта.

Один из основателей Twitter Джек Дорси (Jack Dorsey) покинул пост генерального директора компании в ноябре прошлого года, но до конца мая текущего оставался в составе совета директоров, и даже приветствовал намерения Илона Маска (Elon Musk) принять участие в управлении этой социальной сетью. Как отмечает Reuters, Дорси назвал одним из самых сильных своих разочарований превращение Twitter в компанию, которая может кому-то принадлежать.

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Источник изображения: Financial Times

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В идеале, как поведал один из создателей платформы, он хотел бы видеть Twitter таким же распространённым протоколом передачи информации, как электронную почту. Последняя не принадлежит каким-то конкретным инвесторам или государствам, в мире при этом существует множество разных провайдеров соответствующих услуг. Сложно сказать, будет ли Джек Дорси в итоге разочарован, если суд заставит Илона Маска купить Twitter, но при реализации сделки на заявленных в апреле условиях сам Дорси получит за свою долю почти миллиард долларов США.