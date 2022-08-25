Выглядят «системки» странно.

Благодаря тому, что на Hogwarts Legacy стартовал приём предварительных заказов, мы смогли узнать, на системах какой производительности разработчики советуют воспроизводить своё творение. Выяснилось, что всё достаточно демократично, поэтому перейдём сразу к списку.

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Минимальные требования вполне соответствуют году выпуска проекта: от вас потребуется компьютер с процессором Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen 5 2600, видеокартой GeForce GTX 1070 или Radeon RX Vega 56 и восемью гигабайтами оперативной памяти. Рекомендованные чуть более «суровые»: процессор Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen 5 3600 с видеокартой GeForce GTX 1080 Ti или Radeon RX 5700 XT и шестнадцатью гигабайтами оперативной памяти. В обоих случаях вам необходимо высвободить как минимум 85 Гбайт пространства на накопителе.

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Релиз Hogwarts Legacy состоится 10 февраля. В России игра легально доступна не будет; если, конечно, Warner Bros. Games не одумается и не решит возобновить отношения с одним из крупнейших европейских игровых рынков.