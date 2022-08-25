Благодаря тому, что на Hogwarts Legacy стартовал приём предварительных заказов, мы смогли узнать, на системах какой производительности разработчики советуют воспроизводить своё творение. Выяснилось, что всё достаточно демократично, поэтому перейдём сразу к списку.
реклама
Минимальные требования вполне соответствуют году выпуска проекта: от вас потребуется компьютер с процессором Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen 5 2600, видеокартой GeForce GTX 1070 или Radeon RX Vega 56 и восемью гигабайтами оперативной памяти. Рекомендованные чуть более «суровые»: процессор Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen 5 3600 с видеокартой GeForce GTX 1080 Ti или Radeon RX 5700 XT и шестнадцатью гигабайтами оперативной памяти. В обоих случаях вам необходимо высвободить как минимум 85 Гбайт пространства на накопителе.
Релиз Hogwarts Legacy состоится 10 февраля. В России игра легально доступна не будет; если, конечно, Warner Bros. Games не одумается и не решит возобновить отношения с одним из крупнейших европейских игровых рынков.