Больше никаких фокусов с озвучкой.

Разработчики из Luminous Productions совместно с издательством Square Enix представили новое геймплейное видео технологичного ролевого экшена Forspoken. Ролик в очередной раз рассказывает нам предысторию игры, но в достаточной степени уделяет внимание свежим геймплейным кадрам.

реклама

Главная героиня Фрей переносится в волшебный мир Атия, на её руке появляется говорящий браслет, а сама она получает магические способности. В прошлом трейлере, если кто помнит, игроки высмеяли странную озвучку главную героини и даже наделали кучу пародий. В этот раз Square Enix учла опыт своей непреднамеренной оплошности и почти не давала поводов Фрей высказаться по какому-нибудь поводу.

Главная героиня хочет вернуться обратно, но до этого ей придётся иметь дело с Тантами — патриархами с невероятной силой. Не забываем ещё и про заражённых скверной существ, которые планомерно захватывают земли Атии.

В свежем видео нам также рассказали, что горд Сепал станет единственным местом в игре, где героиня сможет подлатать раны, получить задания и прочую информацию. Общение с торговцами и ремесленниками тоже будет организовано только здесь — довольно спорное решение, осмелимся отметить. Перевести дух в боевых локациях можно будет только в специальных убежищах, где Фрей также сможет наварить себе зелий впрок и улучшить характеристики своей экипировки.

Для использования магии нужно копить ману: пополнять её запасы можно, разыскивая светящиеся сгустки. Сам мир Forspoken довольно большой, в нём много разных тайных мест и загадок. Секреты важно находить, ведь там может быть припрятано всякого добра. Тут и пригодится паркур, который позволит забираться девушке в труднодоступные места.

рекомендации 3060 Ti за 40 тр в Регарде 3070 за 40 тр MSI в Ситилинке Пиши на наш сайт и зарабатывай -30% на 6700XT ASUS 3070 Ti за 60 тр в Регарде 3050 ASUS уже 30 тр 12700KF за копейки в Ситилинке 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 3060 дешевле 40тр в Ситилинке 3050 дешевле 30 тр в Регарде Рухнула цена i9 12900K на треть В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Релиз Forspoken запланирован на 24 января 2023 года, среди целевых платформ есть ПК и PlayStation 5.