За такие деньги надо в комплект рабочую Бузинную палочку приложить.

Мало для кого секрет, что компания Warner Bros. вместе с её игровым подразделением ушли с российского рынка. То, что выпускаемая подразделением WB Games игра Hogwarts Legacy не будет доступна в России, также было очевидно, однако в Epic Games Store об этом то ли не знали, то ли забыли, то ли ошиблись, но соответствующая страничка с российского IP-адреса открывается и встречает нас возможностью оформить предзаказ за какую-то смешную сумму в 9 999 рублей. Что по нынешнему всё ещё чрезмерно обрушенному курсу, на минуточку, соответствует 166 долларам США.

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Скорее всего, мы имеем дело с ошибкой, а сам ценник является банальной заглушкой. Проверять это мы в редакции, естественно, не стали: хоть EGS и остаётся магазином, где можно без лишних телодвижений оформлять покупки в России, но риск и возможные проблемы, учитывая стоимость продукта, неоправданно высок.

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Возможно, к 10 февраля, на которое запланирован релиз Hogwarts Legacy, что-нибудь в консерваториях крупных западных издателей поменяется, но вероятность этого, учитывая геополитическую обстановку в мире, невысока.