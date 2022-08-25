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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
DICE подтвердила, что второй сезон Battlefield 2042 стартует уже 30 августа
Подробности и геймплей прилагаются.
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Будучи современной игрой-сервисом, Battlefield 2042 неизбежно развивается посредством системы сезонов. Первый сезон мы уже практически отжили, а второй стартует в следующий вторник, 30 августа, о чём сегодня официально сообщили разработчики из DICE, опубликовав сопутствующий геймплейный видеоролик.

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Во втором сезоне игроков ждёт новое поле боя Stranded, на котором мы должны будем «пожинать плоды» Тёмного Рынка, новый специалист Чарли Кроуфорд, способный устанавливать своеобразную защитную турель с шестиствольным пулемётом типа «Миниган», а также новое оружие: пистолет PF51, ручной пулемёт Avancys и винтовка AM40. Любители техники должны обрадоваться тому факту, что во втором сезоне в Battlefield 2042 появятся два новых типа транспорта.

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Формально второй сезон носит название Master of Arms, что звучит достаточно пафосно и нелепо, учитывая тот факт, что нового оружия здесь только три единицы.

#electronic arts #dice #battlefield 2042
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